IMD Alert: इन राज्यों में 23, 24, 25, 26, 27 जनवरी तक बिगड़ा मौसम, जमकर होगी बारिश, बढ़ेगी ठंड

IMD Alert: मौसम विभाग ने बारिश और ठंड को लेकर अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार, अगले 5 दिनों तक देश के अलग-अलग राज्यों में आंधी-बारिश का दौर बना रहेगा। इससे ठंड बढ़ेगी। नई दिल्ली स्थित मौसम विज्ञान केंद्र ने कहा कि शुक्रवार को कई क्षेत्रों में 60 से 65 किलोमीटर तक प्रतिघंटा की रफ्तार से हवाएं भी चल सकती हैं। इसके साथ ही, IMD ने हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड जैसे पहाड़ी राज्यों में भीषण बर्फबारी की चेतावनी जारी की गई है। उत्तर भारत के 17 शहरों में शीतलहर का अलर्ट भी जारी किया गया है।