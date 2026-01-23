23 जनवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

IMD Alert: इन राज्यों में 23, 24, 25, 26, 27 जनवरी तक बिगड़ा मौसम, जमकर होगी बारिश, बढ़ेगी ठंड

Weather Update: मौसम ने एकबार फिर पलटी मारी है। आज से अगले कुछ दिनों तक उत्तर भारत के कई राज्यों में बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने राजस्थान में येलो अलर्ट जारी किया है। पढ़ें पूरी खबर...

2 min read
Google source verification

भारत

image

Pushpankar Piyush

Jan 23, 2026

भारी बारिश का अलर्ट (File Photo)

IMD Alert: मौसम विभाग ने बारिश और ठंड को लेकर अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार, अगले 5 दिनों तक देश के अलग-अलग राज्यों में आंधी-बारिश का दौर बना रहेगा। इससे ठंड बढ़ेगी। नई दिल्ली स्थित मौसम विज्ञान केंद्र ने कहा कि शुक्रवार को कई क्षेत्रों में 60 से 65 किलोमीटर तक प्रतिघंटा की रफ्तार से हवाएं भी चल सकती हैं। इसके साथ ही, IMD ने हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड जैसे पहाड़ी राज्यों में भीषण बर्फबारी की चेतावनी जारी की गई है। उत्तर भारत के 17 शहरों में शीतलहर का अलर्ट भी जारी किया गया है।

9 राज्यों में आंधी-बारिश का अलर्ट

मौसम विभाग ने आज देश के 9 राज्यों में तूफान और भारी बारिश की संभावना जताई है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में बारिश की संभावना है। दौरान 40 से लेकर 65 किलोमीटर प्रतिघंटे की रफ्तार से हवा चलने की संभावना है। 25 और 26 जनवरी को तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में और 26 जनवरी को केरल और माहे में बिजली कड़कने के साथ आंधी-तूफान आने का भी अलर्ट है।

राजस्थान में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का शुरु असर

राजस्थान में भी आज सुबह से बारिश का दौर बना हुआ है। IMD ने कहा कि राजधानी जयपुर और आसपास के इलाकों में वेस्टर्न डिस्टरबेंस का असर दिखने लगा है। इसलिए बारिश और तूफान का दौर जारी है। मौसम विभाग के जयपुर केंद्र ने आज 23 जनवरी को पूरे प्रदेश में बारिश के साथ-साथ तेज आंधी-तूफान, गरज-चमक और आकाशीय बिजली गिरने का येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर ने लोगों से सावधानी बरतने की सलाह दी है। साथ ही, खुले इलाकों में जाने से परहेज करने को कहा है।

बिहार में अगले 48 घंटे में बारिश की संभावना

पटना स्थित मौसम विज्ञान केंद्र ने कहा कि तेज वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते 23 और 24 जनवरी को हिमालयी क्षेत्र में कुछ जगहों पर बर्फबारी की संभावना है। जिससे प्रदेश के कुछ जिलों में ठंड बढ़ सकती है। IMD ने कहा कि अगले 48 घंटे में बारिश के भी आसार हैं। सूबे में 24 घंटे में 8 डिग्री न्यूनतम तापमान के साथ किशनगंज सबसे ठंडा रहा है। वहीं, वैशाली का तापमान 9.8 डिग्री दर्ज किया गया।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

23 Jan 2026 07:03 am

Hindi News / National News / IMD Alert: इन राज्यों में 23, 24, 25, 26, 27 जनवरी तक बिगड़ा मौसम, जमकर होगी बारिश, बढ़ेगी ठंड

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री की चर्चा तेज, कांग्रेस बोली- मजाक मत बनाइए

पटना

बाहुबली आनंद मोहन के बेटे बनेंगे मंत्री? मंत्रिमंडल विस्तार पर क्या बोले चेतन आनंद

bihar politics
पटना

खेसारी के बाद एक और भोजपुरी स्टार का राजनीति से मोहभंग! रितेश पांडे ने जनसुराज से दिया इस्तीफा, जानिए क्या कहा...

bihar politics
पटना

तेजस्वी यादव के विधायकों को तोड़ने की तैयारी में BJP? कृषि मंत्री बोले- NDA के संपर्क में RJD के सभी MLA

Tejashwi Yadav
पटना

उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में सब ठीक नहीं? RLM के चार में से तीन MLA लिट्टी-चोखा पार्टी से रहे गायब

Upendra Kushwaha
पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.