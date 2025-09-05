रूस से तेल खरीदना जारी रखेगा भारत, सीतारमण बोलीं-राष्ट्रीय हित सर्वोपरि, अमेरिका की चेतावनी…

India-Russian oil import: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने साफ किया है कि भारत रूस से कच्चा तेल (India Russian oil import) खरीदता रहेगा। उन्होंने कहा कि यह निर्णय पूरी तरह भारत के राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रख कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा, “हम अपनी जरूरतों, कीमतों और लॉजिस्टिक्स को देखकर फैसला लेते हैं। विदेशी मुद्रा और ऊर्जा सुरक्षा हमारे लिए अहम है।”सीतारमण ने स्पष्ट किया कि भारत के कुल आयात खर्च (GST reforms India) में कच्चे तेल की हिस्सेदारी सबसे अधिक है। ऐसे में, जहां से सस्ता और स्थिर तेल मिलेगा, भारत वहां से आयात (US tariffs on India) करेगा। उन्होंने कहा, “हम अपनी जरूरतों के मुताबिक निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं। रूस से तेल खरीदना हमारी आर्थिक रणनीति का हिस्सा है।”