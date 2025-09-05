‘भारत-चीन को धमकाना बंद करें, पहले बात करने का तरीका सीखें’; SCO समिट के तुरंत बाद पुतिन ने ट्रंप को दे दी चेतावनी

भारत-चीन पर टैरिफ और प्रतिबंधों के जरिए दबाव बनाने की कोशिश करने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर ने करारा जवाब दिया है। उन्होंने अमेरिका को आगाह करते हुए कहा है कि आप भारत और चीन के साथ ऐसे बात नहीं कर सकते हैं।