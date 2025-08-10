राजनाथ का बयान ‘बस, अब बहुत चुका’, बना पाकिस्तान के लिए काल, आर्मी चीफ ने बताई Operation Sindoor की प्लानिंग

उन्होंने सिलसिलेवार तरीके से बताया कि 25 अप्रैल को हम नॉर्दन कमांड पहुंचे। यहां हमने परिस्थितियों का आकलन किया। योजना बनाई और उसे अमलीजामा पहनाया। हमने 9 टारगेट सेट किए। जिनमें से 7 को नेस्तानाबूत कर दिया। हमने बड़ी संख्या में आतंकियों को मार गिराया। जनरल द्विवेदी ने कहा कि आतंकी हमले के सात दिन बाद यानी 29 अप्रैल को हमारी मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हुई। द्विवेदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर नाम ने पूरे देश को एकसूत्र में बांध दिया। उन्होंने आगे इंडस वाटर ट्रीटी के रद्द करने पर कहा कि आज हमने सिंधु से सिंदूर तक संभाल लिया।