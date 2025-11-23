अब पाकिस्तान को मिलेगा करारा जवाब, भारतीय सेना ने दे दिया बड़ा संकेत

कटियार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा- आप सभी जानते हैं कि हमने ऑपरेशन सिंदूर में दुश्मन को काफी नुकसान पहुंचाया था। अब हम यह भी जानते हैं कि दुश्मन कुछ ऐसा कर सकता है जिसके लिए हमें दूसरा ऑपरेशन शुरू करना पड़े। लेकिन जैसा कि हमारी लीडरशिप ने कहा है और मैं दोहराना चाहता हूं, अगर दुश्मन कोई गलत काम करता है या कुछ करने की हिम्मत करता है तो जवाब पहले से कहीं ज्यादा कड़ा होगा और यह तैयारी उसी जवाब के लिए है।