अब पाकिस्तान को मिलेगा करारा जवाब, भारतीय सेना ने दे दिया बड़ा संकेत

भारतीय सेना का 'एक्सरसाइज राम प्रहार' हरिद्वार में गंगा किनारे हुआ। बड़े अधिकार ने साफ कह दिया है यह एक्सरसाइज पाकिस्तान को जवाब देने के लिए है।

Google source verification

भारत

image

Mukul Kumar

Nov 23, 2025

भारतीय सेना। (फोटो- ANI)

पाकिस्तान की नींद अब उड़ने वाली है। दरअसल, दुश्मनों को करारा जवाब देने के लिए भारतीय सेना ने सारी तैयारी कर ली है। भारतीय सेना की वेस्टर्न कमान ने हरिद्वार में गंगा किनारे 22 नवंबर तक 'एक्सरसाइज राम प्रहार' किया।

अब वेस्टर्न कमांड के जनरल ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ, लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार ने 'राम प्रहार' का असली मकसद बताया है।

ऑपरेशन सिंदूर में दुश्मन को हमने काफी नुकसान पहुंचाया था- कटियार

कटियार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा- आप सभी जानते हैं कि हमने ऑपरेशन सिंदूर में दुश्मन को काफी नुकसान पहुंचाया था। अब हम यह भी जानते हैं कि दुश्मन कुछ ऐसा कर सकता है जिसके लिए हमें दूसरा ऑपरेशन शुरू करना पड़े। लेकिन जैसा कि हमारी लीडरशिप ने कहा है और मैं दोहराना चाहता हूं, अगर दुश्मन कोई गलत काम करता है या कुछ करने की हिम्मत करता है तो जवाब पहले से कहीं ज्यादा कड़ा होगा और यह तैयारी उसी जवाब के लिए है।

मां गंगा से मांगा आशीर्वाद

इसके अलावा, लेफ्टिनेंट जनरल ने बड़े पैमाने पर कॉम्बैट रेडीनेस ड्रिल और एक्सरसाइज राम प्रहार के सफल आयोजन के लिए पवित्र गंगा नदी का आशीर्वाद भी मांगा। कटियार ने कहा- गंगा नदी के किनारे खड़ा होना मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। कहा जाता है कि कोई भी काम शुरू करने से पहले मां गंगा का आशीर्वाद लेना जरूरी है। इसलिए, हमारा मानना ​​है कि जब हम जो काम कर रहे हैं, उसकी तैयारी करते हैं तो मां गंगा का आशीर्वाद हमारे साथ होता है।

क्या है राम प्रहार?

बता दें कि 'राम प्रहार' एक्सरसाइज एक बड़े लेवल की कॉम्बैट रेडीनेस ड्रिल है, जो हरिद्वार के पास झिलमिल झील रिजर्व फारेस्ट में दुधाला दयालवाला में हुई। चार हफ्ते की एक्सरसाइज के दौरान, आर्मी ने दुश्मन को अपनी ताकत दिखाने के लिए अपने सभी एरियल और ग्राउंड इक्विपमेंट का इस्तेमाल किया।

इस बीच, इंडियन आर्मी ने शुक्रवार को ईयर ऑफ टेक्नोलॉजी एब्ज़ॉर्प्शन के तहत अपने चल रहे इंडिजिनाइजेशन ड्राइव में अहम प्रोग्रेस की घोषणा की, जो विदेश में बने डिफेंस इक्विपमेंट पर अपनी डिपेंडेंस कम करने की दिशा में काफी तरक्की को दिखाता है।

क्या बोले अधिकारी?

एडीजी पीआई ने अपने एक्स पोस्ट में कहा- जरूरी विदेशी हथियार सिस्टम के 1,050 से ज्यादा स्पेयर पार्ट्स और 60 से ज्यादा बड़ी असेंबली पहले ही स्वदेशी बनाई जा चुकी हैं। इसके अलावा, 1,035 असेंबली और सब-असेंबली के साथ-साथ मौजूदा इक्विपमेंट के लिए 3,517 स्पेयर पार्ट्स को भी देश में ही सफलतापूर्वक डेवलप किया गया है।

