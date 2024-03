Salaries in India Increases: भारत में कर्मचारियों की सिंगापुर और हांगकांग की तुलना में ज्यादा होगी वेतन वृद्धि

नई दिल्लीPublished: Mar 15, 2024 12:54:27 pm Submitted by: स्वतंत्र मिश्र

Salaries in India could rise by 10% in 2024: भारत में इस साल कर्मचारियों के वेतन में 10% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। भारतीय कर्मचारियों की सैलरी में होने वाली यह बढ़ोतरी दूसरे कुछ विकसित देशों की तुलना में कहीं ज्यादा है।

भारत में इस साल हांगकांग और सिंगापुर की तुलना में अधिक वेतन वृद्धि होने वाली है। इस बात की संभावना ब्लूमबर्ग इंटेलिजेंस ने जताई है। दरअसल, चीन की धीमी अर्थव्यवस्था का फायदा भारत की कंपनियां उठा रही हैं। विश्लेषक सारा जेन महमूद ने शुक्रवार को कंसल्टिंग फर्म एओन के सर्वेक्षण डेटा का हवाला देते हुए एक नोट में लिखा, 2024 में भारत में वेतन 10% बढ़ सकता है। इसकी तुलना दो वित्तीय केंद्रों सिंगापुर और हांगकांग में सिर्फ 4% वृद्धि होगी।