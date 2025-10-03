भारतीय आहार में 62% कार्बोहाइड्रेट जबकि प्रोटीन सिर्फ 12%, इससे बढ़ रहा मोटापा और अन्य बीमारियां

भारत में तेजी से बदलती जीवनशैली और खानपान की आदतें स्वाद के लिए भले ही बेहतर हों पर वो हमारी सेहत पर गहरा असर डाल रही हैं। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और मद्रास डायबिटीज रिसर्च फाउंडेशन द्वारा किए गए एक बड़े राष्ट्रीय अध्ययन में इससे संबंधित चौंकाने वाले तथ्य उजागर किए गए हैं। स्टडी कहती है कि भारतीय आहार में 62% ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट से आती है, जबकि प्रोटीन की मात्रा औसतन केवल 12% है। खाने में मौजूद यही असंतुलन मोटापा, डायबिटीज़ और अन्य मेटाबॉलिक बीमारियों के तेजी से फैलने का सबसे बड़ा कारण बन रहा है। जरूरी है खाने में मिलेट और डेयरी प्रोटीन को बढ़ावा दिया जाए।