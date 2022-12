ऋषभ पंत खुद चला रहे थे कार, बताया- कैसे हुआ हादसा, विंड स्क्रीन तोड़कर बचाई जान

पंत की प्‍लास्टिक सर्जरी की जाएगी

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, पंत के सिर और पैर में चोटें आई हैं। डॉक्टरों के मुताबिक, ऋषभ की हालत स्थिर बनी हुई है। उनकी प्‍लास्टिक सर्जरी की जाएगी। घटनास्थल पर मौजूद लोगों ने बताया कि आग पर बहुत ही मुश्किल से काबू पाया गया। इसके बाद पंत को हॉस्पिटल ले जाया गया।





Cricketer Rishabh Pant met with an accident on Delhi-Dehradun highway near Roorkee border, car catches fire. Further details awaited. pic.twitter.com/qXWg2zK5oC