Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

IMD Alert: इन राज्यों में 29, 30 और 31 अक्टूबर तक बारिश का दौर रहेगा जारी , कमजोर हुआ चक्रवात ‘मोंथा’

चक्रवात मोंथा के लैंडफॉल के बाद आंध्र प्रदेश में 100 किलोमीटर प्रतिघंटा की रफ्तार से हवाएं चली। इससे कई पेड़ उखड़ गए और बिजली आपूर्ति बाधित हो गई। IMD ने कहा कि 29 से 31 अक्टूबर तक देश के अलग-अलग हिस्सों में बारिश का दौर जारी रहेगा।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Pushpankar Piyush

Oct 29, 2025

IMD Weather alert montha Cyclone update Thunderstorms and heavy rain warning from today till 3 November in these states

चक्रवातीय तूफान मोंथा कराएगा भारी बारिश। मौसम विभाग की चेतावनी।

Weather Update: मंगलवार को आंध्र प्रदेश के तट से टकराने के बाद मोंथा चक्रवात कमजोर हो गया है। आज सुबह वह आंध्र प्रदेश और यानम (पुडुचेरी) के तटीय इलाकों मछलीपट्टनम और कलिंगपट्टनम के बीच से गुजर गया। भारतीय मौसम विभाग (India Meteorological Department – IMD) के रात 12.30 बजे के अपडेट के अनुसार अगले 6 घंटे में तूफान कमजोर हो जाएगा। इस दौरान तटीय इलाकों में तेज बारिश (Heavy Rain Alert) होगी। विभाग ने कहा कि लैंडफॉल के समय तटीय इलाकों में 100 किलोमीटर प्रतिघंटा की रफ्तार से हवाएं चली। इसमें कई पेड़ उखड़ गए और कई जिलों में बिजली आपूर्ति बाधित हो गई।

आंध्र प्रदेश में कर्फ्यू लागू

आंध्र प्रदेश की नायडू सरकार ने चक्रवात के असर को देखते हुए सात जिलों कृष्णा, एलुरु, पूर्वी गोदावरी, पश्चिमी गोदावरी, काकीनाडा, डॉ. बी.आर. अंबेडकर कोनसीमा और अल्लूरी सीताराम राजू (चिंतूर और रामपचोदावरम डिवीजन) में नाइट कर्फ्यू लगा दिया है। रात 8:30 बजे से सुबह 6 बजे तक वाहनों की आवाजाही पर रोक लगा दी है। हालांकि, इमरजेंसी सेवाओं को इससे बाहर रखा गया है। चक्रवात मोंथा के ईस्ट कोस्ट रेलवे ने 100 से अधिक ट्रेनों के परिचालन को रद्द कर दिया है। विजयवाड़ा, विशाखापट्टनम और तिरुपति से उड़ाने भी कैंसिल की गई हैं।

29, 30 और 31 अक्टूबर को भारी बारिश का अलर्ट

देश भर में इस साल मानसून में जमकर बारिश हुई। दक्षिण पश्चिम मानसून वापस हो गया है, लेकिन अभी भी कई हिस्सों में बारिश का दौर जारी है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (India Meteorological Department – IMD) ने देश के कई राज्यों में 29, 30 और 31 अक्टूबर को भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है।

राजस्थान में कैसा रहेगा मौसम

मौसम विभाग ने कहा कि राजस्थान के पूर्वी जिलों में 29 और 30 अक्टूबर को तेज हवाएं चलेंगी। इसके साथ ही, 3 नवंबर को एक नए सिस्टम के एक्टिव होने के साथ ही कई जिलों में बारिश का दौर शुरू हो सकता है।

यूपी में कैसा रहेगा मौसम

यूपी में भी मौसम का मिजाज बदल गया है। प्रदेश के कई जिलों में रुक-रुककर बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने कहा कि उत्तरप्रदेश के पूर्वी जिलों में 29, 30 और 31 अक्टूबर को भारी बारिश की संभावना है।

ओडिशा के कई जिलों में रेड अलर्ट

ओडिशा में भारी बारिश का दौर जारी है। IMD ने मलकानगिरी, कोरापुट, रायगड़ा, गजपति और गंजम जिले के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। नबरंगपुर, कालाहांडी, कंधमाल, नयागढ़, नूपाड़ा, बोलांगीर, सोनपुर, बौध, खुर्दा, पुरी और बर्गढ़ के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अंगुल, ढेंकनाल, कटक, जगतसिंहपुर, केंद्रपाड़ा, जाजपुर, केनुझार, भद्रक, बालासोर, मयूरभंज, संबलपुर, देवगढ़, झारसुगुड़ा और सुंदरगढ़ जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है।

दक्षिण भारत में भी होगी बारिश

दक्षिण भारत के केरल, तेलंगाना, यनम, तटीय आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, रायलसीमा और तमिलनाडु में कई जगह 29-31 अक्टूबर के दौरान तेज़ हवाओं के साथ जमकर बादल बरसेंगे। उत्तर-पूर्व भारत के मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मिजोरम और नागालैंड में अगले 3 दिन जमकर बादल बरसने का अलर्ट है। पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और एमपी में बारिश की संभावना है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

29 Oct 2025 06:50 am

Published on:

29 Oct 2025 06:44 am

Hindi News / National News / IMD Alert: इन राज्यों में 29, 30 और 31 अक्टूबर तक बारिश का दौर रहेगा जारी , कमजोर हुआ चक्रवात ‘मोंथा’

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

बिहार चुनाव 2025: महागठबंधन ने क्यों किया पुरानी पेंशन योजना का वादा, जानें कांग्रेस से इसका कनेक्शन

Bihar Election 2025
पटना

मुझे गिरफ्तार करो…दो वोटर आईडी कार्ड मामले में बोले प्रशांत किशोर

Prashant Kishor
राष्ट्रीय

शराबबंदी कानून से मुक्त होगी ताड़ी, महागठबंधन ने घोषणापत्र में किया ऐलान, जानें क्यों महत्वपूर्ण मुद्दा

Mahagathban manifesto 2025
राष्ट्रीय

बिहार चुनाव 2025: बीजेपी के गढ़ में विपक्ष की क्यों जगी उम्मीद, जानें क्या है वोटों के प्रतिशत का समीकरण

Bihar Election 2025
पटना

Bihar Elections: महागठबंधन ने 25 संकल्पों के साथ जारी किया घोषणापत्र, जानिए युवाओं, महिलाओं और किसानों के लिए 5 सबसे बड़े वादे

bihar elections
पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.