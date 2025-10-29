IMD Alert: इन राज्यों में 29, 30 और 31 अक्टूबर तक बारिश का दौर रहेगा जारी , कमजोर हुआ चक्रवात ‘मोंथा’

Weather Update: मंगलवार को आंध्र प्रदेश के तट से टकराने के बाद मोंथा चक्रवात कमजोर हो गया है। आज सुबह वह आंध्र प्रदेश और यानम (पुडुचेरी) के तटीय इलाकों मछलीपट्टनम और कलिंगपट्टनम के बीच से गुजर गया। भारतीय मौसम विभाग (India Meteorological Department – IMD) के रात 12.30 बजे के अपडेट के अनुसार अगले 6 घंटे में तूफान कमजोर हो जाएगा। इस दौरान तटीय इलाकों में तेज बारिश (Heavy Rain Alert) होगी। विभाग ने कहा कि लैंडफॉल के समय तटीय इलाकों में 100 किलोमीटर प्रतिघंटा की रफ्तार से हवाएं चली। इसमें कई पेड़ उखड़ गए और कई जिलों में बिजली आपूर्ति बाधित हो गई।