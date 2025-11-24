Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

धर्मेंद्र

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

Indian Navy की बढ़ी ताकत, शामिल हुआ साइलेंट हंटर-एंटी-सबमरीन वॉरफेयर शेलो वॉटर क्राफ्ट ‘माहे’

भारतीय नौसेना के बेड़े में एंटी सबमरीन वारफेयर शेलो वाटरक्राफ्ट माहे शामिल कर लिया गया है। इस पोत में 80% से अधिक स्वदेशी सामग्री का इस्तेमाल किया गया है। पढ़ें इसकी क्या है खासियत...

2 min read
Google source verification

भारत

image

Pushpankar Piyush

Nov 24, 2025

Battleship Mahe

युद्धपोत माहे (फोटो- IANS)

भारतीय नौसेना (Indian Navy) ने सोमवार को ‘साइलेंट हंटर’ के नाम से प्रसिद्ध एंटी-सबमरीन वॉरफेयर शेलो वॉटर क्राफ्ट माहे को अपने बेड़े में औपचारिक रूप से शामिल कर लिया है। इसे विशेष रूप से तटीय इलाकों में होने वाले मिशन को अंजाम देने के लिए तैयार किया गया है।

भारतीय नौसेना ने कहा कि यह एंटी-सबमरीन जहाज गोपनीय मिशन, सतर्कता और अटूट संकल्प का प्रतीक है। इंडियन नेवी ने बताया कि ‘माहे’ को तटीय इलाकों में उच्च जोखिम वाले मिशनों के लिए डिजाइन किया गया है। इसकी क्षमताएं इसे एक शक्तिशाली व उथले पानी का बेहतरीन योद्धा बनाती हैं। यह जहाज पनडुब्बी रोधी जैसे बड़े व खतरनाक अभियानों को अंजाम देने में सक्षम है।

स्वदेशी है 'माहे'

भारतीय रक्षा मंत्रालय ने माहे को लेकर बताया कि इस पोत में 80% से अधिक स्वदेशी सामग्री का इस्तेमाल किया गया है। ‘माहे’ को उन्नत सेंसर्स, हथियारों और आधुनिक इंटीग्रेशन सिस्टम से लैस किया गया है। माहे के कमीशन के दौरान थलसेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन, नौसेना कर्मियों और वेटरन्स मौजूद रहे।

शेलो क्राफ्ट के क्रेस्ट में उरुमि दर्शाया गया है

इस शेलो क्राफ्ट के क्रेस्ट में ‘उरुमि’ कलारीपयट्टू की लचीली तलवार को दर्शाया गया है। यह क्रेस्ट काफी आकर्षक है। नौसेना के अनुसार यह फुर्ती, सटीकता, घातक क्षमता व समुद्री चुनौतियों से निपटने की दक्षता का प्रतीक है। सोमवार को माहे की कमीशनिंग के उपरांत विशेषज्ञों ने कहा कि माहे की कमीशनिंग सिर्फ एक जहाज का नौसेना में शामिल होना भर नहीं है। विशेषज्ञों के मुताबिक यह जहाज समुद्र में भारत की डिजाइन-टू-डिलीवरी क्षमता का प्रमाण है। यह तेज है, चपल है और आधुनिक स्वदेशी लड़ाकू समुद्री जहाजों के नए युग की शुरुआत है।

माहे नगर पर रखा गया युद्धपोत का नाम

इस पोत का नाम मालाबार तट के ऐतिहासिक नगर ‘माहे’ के नाम पर रखा गया है, जो अपनी सांस्कृतिक विरासत और समुद्री इतिहास के लिए जाना जाता है। यह शेलो वॉटर क्राफ्ट ‘माहे क्लास’ की पहली इकाई है, जिनकी कुल आठ जहाजों की श्रृंखला भारतीय नौसेना के लिए तैयार की जा रही है। सभी का निर्माण कोचीन शिपयार्ड में हो रहा है, जो स्वदेशी रक्षा उत्पादन क्षमता का मजबूत प्रमाण है।

माहे की प्रमुख भूमिकाएं

  • उथले समुद्र में दुश्मन पनडुब्बियों का पता लगाना और उन्हें निष्क्रिय करना
  • तटीय सुरक्षा, कोस्टल पेट्रोलिंग और निगरानी
  • समुद्री क्षेत्रों में जागरूकता बढ़ाना
  • महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों और बंदरगाहों की सुरक्षा
  • विशेष अभियानों के लिए त्वरित प्रतिक्रिया क्षमता को मजबूत करना

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

24 Nov 2025 02:05 pm

Hindi News / National News / Indian Navy की बढ़ी ताकत, शामिल हुआ साइलेंट हंटर-एंटी-सबमरीन वॉरफेयर शेलो वॉटर क्राफ्ट ‘माहे’

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

राबड़ी देवी ने क्यों दायर की जज बदलने की याचिका? लालू परिवार के कई मामलों की सुनवाई कर रहे जज विशाल गोगने

Bihar News:
पटना

पदभार संभालते ही शराबबंदी पर बिजेंद्र यादव का बड़ा बयान, कहा– गड़बड़ी को ठीक किया जाएगा

बिजेंद्र यादव
पटना

‘कचरा इतना नहीं करो कि साफ करने में घिन आए…’ खेसारी लाल यादव ने किस पर कसा तंज?

खेसारी लाल यादव
पटना

Bihar Politics: बिहार में क्यों चुनाव हार गया महागठबंधन? कांग्रेस ने 43 नेताओं को थमाया नोटिस तो बाहर आई सच्चाई

mallikarjun kharge rahul gandhi
राष्ट्रीय

‘काउंटिंग एजेंट थे, बन गए मंत्री… है ना मोदी-नीतीश का जादू?’ मंत्री दीपक प्रकाश पर तेज प्रताप का तंज

Bihar politics
पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.