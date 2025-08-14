Nimisha Priya Case Update: निमिषा प्रिया को लेकर यमन में क्या चल रहा? सामने आई नई जानकारी

यमन की जेल में बंद भारतीय नर्स निमिषा प्रिया के मामले में नया अपडेट सामने आया है। केंद्र सरकार की तरफ गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट को जानकारी दी गई कि निमिषा प्रिया को अभी यमन में कोई खतरा नहीं है। उसे राहत देने के मामले में बातचीत चल रही है।