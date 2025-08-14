Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

राष्ट्रीय

Nimisha Priya Case Update: निमिषा प्रिया को लेकर यमन में क्या चल रहा? सामने आई नई जानकारी

भारत सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि यमन में बंद भारतीय नर्स निमिषा प्रिया को अभी कोई खतरा नहीं है और राहत देने के लिए बातचीत चल रही है। कोर्ट ने मामले को 8 हफ्ते बाद के लिए सूचीबद्ध कर दिया है। निमिषा की फांसी पर रोक लगी हुई है

भारत

Mukul Kumar

Aug 14, 2025

यमन की जेल में बंद भारतीय नर्स निमिषा प्रिया। ( फोटो- X/@DT Next.)

यमन की जेल में बंद भारतीय नर्स निमिषा प्रिया के मामले में नया अपडेट सामने आया है। केंद्र सरकार की तरफ गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट को जानकारी दी गई कि निमिषा प्रिया को अभी यमन में कोई खतरा नहीं है। उसे राहत देने के मामले में बातचीत चल रही है।

सरकार की दलील सुनने के बाद, कोर्ट ने मामले को आठ हफ्ते बाद के लिए सूचीबद्ध कर दिया। बता दें कि केरल की नर्स निमिषा प्रिया को यमन में 16 जुलाई को फांसी दी जानी थी, लेकिन भारत सरकार की दखलअंदाजी के बाद फिलहाल इसपर रोक लगा दी गई है।

न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने उस याचिका पर सुनवाई की, जिसमें भारत सरकार को राजनयिक माध्यम से बातचीत के जरिए यमन में मौत की सजा पाने वाली प्रिया को बचाने के निर्देश देने की मांग की गई थी।

ये भी पढ़ें

निमिषा प्रिया मामला: भारत ने यमन से मांगी मदद, फांसी पर रोक के बाद मसले का हल निकालने की कोशिश
राष्ट्रीय
Nimisha Priya Death Penalty Case

पहले भारत सरकार की ओर से साफ कर दिया गया था कि वह इस मामले में ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन काफी प्रयासों के बाद वह निर्धारित तिथि पर निमिषा की फांसी रोकने में कामयाब रही।

ये है पूरा मामला

केरल के पलक्कड़ जिले के कोलेनगोडे की एक नर्स निमिषा प्रिया 2008 में अपने माता-पिता का भरण-पोषण करने यमन चली गई थी। उन्होंने कई अस्पतालों में काम किया और अंततः अपना खुद का क्लिनिक खोलने का फैसला किया।

2017 में, उनके और उनके यमनी बिजनेस पार्टनर तलाल अब्दो महदी के बीच पैसों को लेकर विवाद हो गया था। परिवार के लोगों ने बताया कि निमिषा ने कथित तौर पर महदी को अपना जब्त पासपोर्ट वापस पाने के लिए बेहोशी का इंजेक्शन लगाया था।

दुर्भाग्य से, ज्यादा मात्रा में दवा लेने से उसकी मौत हो गई। उसे देश से भागने की कोशिश करते समय गिरफ्तार किया गया और 2018 में उसे हत्या का दोषी ठहराया गया।

2020 में, वहां की एक निचली अदालत ने उसे मौत की सजा सुनाई और यमन की सर्वोच्च न्यायिक परिषद ने नवंबर 2023 में इस फैसले को बरकरार रखा, हालांकि उसे बचाने के लिए अभी भी ब्लडमनी का विकल्प खुला है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

World News in Hindi

Published on:

14 Aug 2025 01:25 pm

Hindi News / National News / Nimisha Priya Case Update: निमिषा प्रिया को लेकर यमन में क्या चल रहा? सामने आई नई जानकारी

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

Janmashtami 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.