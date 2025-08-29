सिगरेट पीने के लिए पुलिस अफसरों को घूस देना पड़ा महंगा, भारतीय महिला को 5 साल की जेल

सिंगापुर में सिगरेट पीने के लिए पुलिस अफसर को घूस देना एक भारतीय महिला को महंगा पड़ गया है। उसे पांच साल से ज्यादा की जेल की सजा सुनाई गई है। जानकारी के मुताबिक, मामला साल 2022 का है।
42 वर्षीय राधिका राजवर्मा ने नशीली दवाओं का सेवन करने और सिगरेट पीने की अनुमति देने के लिए पुलिस अधिकारियों को 1,000 सिंगापुरी डॉलर की रिश्वत देने की कोशिश की थी। उसने कोर्ट में अपना अपराध भी स्वीकार किया। जिसके बाद, उसे सजा सुना दी गई।
बता दें कि राधिका का पहले से आपराधिक इतिहास रहा है। वह साल 2018 से ही नशीली दवाओं के सेवन के लिए जेल आती-जाती रही है। उसे आखिरी बार 2020 में मेथामफेटामाइन सेवन करने के मामले में दोषी ठहराया गया था।
जून 2022 में जमानत पर रिहा होने से पहले उसे साढ़े तीन साल की जेल की सजा सुनाई गई थी। 29 जुलाई, 2022 को उसे फिर नशीली दवाओं का सेवन करने के मामले में गिरफ्तार कर लिया गया था। तब जांच के दौरान जब उसके पेशाब के सैंपल में मेथामफेटामाइन के अंश पाए गए। बाद में जमानत पर रिहा कर दिया गया।
इसके बाद, वह उसी साल अक्टूबर में कोर्ट में पेश नहीं हुई, जिसको लेकर राधिका को फिर गिरफ्तार कर लिया गया। ऐसा बताया जाता है कि 4 अक्टूबर, 2022 को गिरफ्तारी के बाद, राधिका को पुलिस वाहन में चढ़ने से पहले कुछ सिगरेट पीने की अनुमति दी गई।
इसके बाद, जेल पहुंचने से पहले आरोपी ने आखिरी सिगरेट मांगी। जिससे अधिकारियों ने साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि उसे धूम्रपान करने की अनुमति नहीं है क्योंकि वह पुलिस हिरासत में है।
इसपर राधिका ने पुलिस अफसरों को 1,000 सिंगापुरी डॉलर की रिश्वत देने की कोशिश की। जिसे उन्होंने लेने से इनकार कर दिया। अब इस मामले में महिला को पांच साल, आठ महीने और चार हफ्ते जेल की सजा सुनाई गई है।