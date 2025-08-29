Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

राष्ट्रीय

सिगरेट पीने के लिए पुलिस अफसरों को घूस देना पड़ा महंगा, भारतीय महिला को 5 साल की जेल

सिंगापुर में एक भारतीय महिला, राधिका राजवर्मा को सिगरेट पीने की इजाज़त के लिए पुलिस अधिकारियों को 1000 सिंगापुरी डॉलर की रिश्वत देने का जुर्म साबित होने पर 5 साल 8 महीने और 4 हफ़्ते की सज़ा सुनाई गई है। राधिका का पहले से ही नशीली दवाओं के सेवन का लंबा इतिहास रहा है। पुलिस हिरासत में आखिरी सिगरेट पीने की चाहत ने उसे भारी पड़ गई। यह मामला रिश्वतखोरी और कानून की अवहेलना की एक कड़ी चेतावनी है।

भारत

Mukul Kumar

Aug 29, 2025

प्रस्तुति के लिए इस्तेमाल की गई तस्वीर। (फोटो- IANS)

सिंगापुर में सिगरेट पीने के लिए पुलिस अफसर को घूस देना एक भारतीय महिला को महंगा पड़ गया है। उसे पांच साल से ज्यादा की जेल की सजा सुनाई गई है। जानकारी के मुताबिक, मामला साल 2022 का है।

42 वर्षीय राधिका राजवर्मा ने नशीली दवाओं का सेवन करने और सिगरेट पीने की अनुमति देने के लिए पुलिस अधिकारियों को 1,000 सिंगापुरी डॉलर की रिश्वत देने की कोशिश की थी। उसने कोर्ट में अपना अपराध भी स्वीकार किया। जिसके बाद, उसे सजा सुना दी गई।

ये भी पढ़ें

‘हाथी जैसे भारत के साथ चूहों की तरह…’, US में ट्रंप से अर्थशास्त्री बोले- इंडिया के पास नहीं झुकने की वजह…
विदेश
image

राधिका का पहले से रहा है आपराधिक इतिहास

बता दें कि राधिका का पहले से आपराधिक इतिहास रहा है। वह साल 2018 से ही नशीली दवाओं के सेवन के लिए जेल आती-जाती रही है। उसे आखिरी बार 2020 में मेथामफेटामाइन सेवन करने के मामले में दोषी ठहराया गया था।

जून 2022 में जमानत पर रिहा होने से पहले उसे साढ़े तीन साल की जेल की सजा सुनाई गई थी। 29 जुलाई, 2022 को उसे फिर नशीली दवाओं का सेवन करने के मामले में गिरफ्तार कर लिया गया था। तब जांच के दौरान जब उसके पेशाब के सैंपल में मेथामफेटामाइन के अंश पाए गए। बाद में जमानत पर रिहा कर दिया गया।

पुलिस वाहन में चढ़ने से पहले दी गई थी सिगरेट पीने की अनुमति

इसके बाद, वह उसी साल अक्टूबर में कोर्ट में पेश नहीं हुई, जिसको लेकर राधिका को फिर गिरफ्तार कर लिया गया। ऐसा बताया जाता है कि 4 अक्टूबर, 2022 को गिरफ्तारी के बाद, राधिका को पुलिस वाहन में चढ़ने से पहले कुछ सिगरेट पीने की अनुमति दी गई।

इसके बाद, जेल पहुंचने से पहले आरोपी ने आखिरी सिगरेट मांगी। जिससे अधिकारियों ने साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि उसे धूम्रपान करने की अनुमति नहीं है क्योंकि वह पुलिस हिरासत में है।

इसपर राधिका ने पुलिस अफसरों को 1,000 सिंगापुरी डॉलर की रिश्वत देने की कोशिश की। जिसे उन्होंने लेने से इनकार कर दिया। अब इस मामले में महिला को पांच साल, आठ महीने और चार हफ्ते जेल की सजा सुनाई गई है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

crimenews

Published on:

29 Aug 2025 02:28 pm

Hindi News / National News / सिगरेट पीने के लिए पुलिस अफसरों को घूस देना पड़ा महंगा, भारतीय महिला को 5 साल की जेल

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.