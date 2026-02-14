होली पर इन रूट्स पर चलेगी स्पेशल ट्रेन, जानें डिटेल

ट्रेन नंबर 04081 21 फरवरी से 8 मार्च तक नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से रात 11:45 बजे कटड़ा के लिए चलेगी। ट्रेन अगले दिन दोपहर 12 बजे श्री माता वैष्णो देवी कटड़ा स्टेशन पहुंचेगी। रास्ते में यह ट्रेन पानीपत, कुरुक्षेत्र, अंबाला कैंट, लुधियाना, जालंधर कैंट, पठानकोट कैंट, जम्मू और उधमपुर स्टेशनों पर रुकेगी। इस सेवा से दिल्ली–एनसीआर, हरियाणा और पंजाब के यात्रियों को माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए सुविधा होगी। वापसी के लिए ट्रेन नंबर 04082 22 फरवरी से 9 मार्च तक कटड़ा से रात 9:20 बजे नई दिल्ली के लिए चलेगी और अगले दिन सुबह 10 बजे नई दिल्ली पहुंच जाएगी।