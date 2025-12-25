रेलवे स्टेशन के नाम में क्यों लिखा होता है ‘जंक्शन’, सेंट्रल’ या टर्मिनल? वजह जानकर रह जाएंगे हैरान

Indian Railways: ट्रेन यात्रा करने वाले हर शख्स ने कभी न कभी रेलवे स्टेशन के बोर्ड पर ‘जंक्शन’, ‘सेंट्रल’ या ‘टर्मिनल’ जैसे शब्द जरूर देखे होंगे। जैसे मथुरा जंक्शन, मुंबई सेंट्रल या छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये शब्द क्यों लगाए जाते हैं? ये कोई सजावट नहीं, बल्कि स्टेशन की संरचना, महत्व और रेलवे रूट से जुड़ी खास जानकारी देते हैं। भारतीय रेलवे ने स्टेशनों को इसी आधार पर कैटेगरी में बांटा है, जो ट्रेनों के संचालन को आसान बनाता है। आइए जानते हैं इनका असली मतलब।