भारतीय रेलवे जल्द ही 4 नई वंदे भारत ट्रेनों की देगा सौगात, देखें रूट और टाइमिंग

जल्द ही 4 नई वंदे भारत ट्रेनें चलेंगी (Photo-IANS)
Vande Bharat Train: भारतीय रेलवे जल्द ही चार नई वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएगा। रेल मंत्रालय ने बेंगलुरु-कोच्चि वंदे भारत एक्सप्रेस का शेड्यूल जारी कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रेलवे अधिकारी ने बताया कि तीन अतिरिक्त वंदे भारत ट्रेनें फिरोजपुर कैंट-दिल्ली, वाराणसी -खजुराहो और लखनऊ -सहारनपुर मार्गों पर चलेंगी ।
बता दें कि फिरोजपुर कैंट-दिल्ली वंदे भारत ट्रेन पंजाब के कई शहरों को दिल्ली से जोड़ेगी, जबकि वाराणसी-खजुराहो ट्रेन उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश को जोड़ेगी। इसके अलावा लखनऊ-सहारनपुर वंदे भारत एक्सप्रेस राज्य की राजधानी को उत्तर-पश्चिमी राज्य से जोड़ेगी।
एक रेलवे अधिकारी ने बताया कि चार नई वंदे भारत ट्रेनों को अधिसूचित किया गया है। ये ट्रेनें कर्नाटक, केरल, पंजाब, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और दिल्ली में चलेंगी, जो तेज और अधिक आरामदायक रेल यात्रा के लिए सरकार के प्रयासों का एक और चरण होगा।
रेलवे बोर्ड की जारी अधिसूचना के अनुसार, ट्रेन संख्या 26651 केएसआर बेंगलुरु-एर्नाकुलम जंक्शन वंदे भारत एक्सप्रेस सुबह 5.10 बजे बेंगलुरु से रवाना होगी और दोपहर 1.50 बजे एर्नाकुलम जंक्शन पहुंचेगी।
वहीं 26652 एर्नाकुलम जंक्शन-केएसआर बेंगलुरु वंदे भारत एक्सप्रेस, दोपहर 2.20 बजे एर्नाकुलम से रवाना होगी और रात 11 बजे बेंगलुरु पहुंचेगी। यह ट्रेन कृष्णराजपुरम, सलेम, इरोड, तिरुप्पुर, कोयम्बटूर, पलक्कड़ और त्रिशूर में रुकेगी।
बता दें कि मंत्रालय ने दक्षिणी रेलवे और दक्षिण पश्चिमी रेलवे जोन को बेंगलुरु-एर्नाकुलम सेवा को जल्द शुरू करने का निर्देश दिया है। अधिसूचना में कहा गया है कि यदि आवश्यक हुआ तो उद्घाटन ट्रेन को एक विशेष सेवा के रूप में संचालित किया जा सकता है, जो बाद में अपने संबंधित लिंक को उठाएगी।
गौरतलब है कि यह केरल में तीसरी वंदे भारत एक्सप्रेस होगी, इससे पहले तिरुवनंतपुरम-कासरगोड और तिरुवनंतपुरम-मंगलुरु मार्गों पर ट्रेनें चलती थीं।
बड़ी खबरेंView All
बिहार चुनाव
राष्ट्रीय
ट्रेंडिंग