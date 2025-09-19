Asia’s largest Greenfield Airport : भारत की उड़ान को नए पंख, जेवर में एशिया का सबसे बड़ा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट तैयार

केन्द्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडु ने गाजियाबाद में एक कार्यक्रम में कहा कि नोएडा हवाई अड्डा का उद्घाटन 30 अक्टूबर को प्रस्तावित किया गया है। उद्घाटन के 45 दिनों के भीतर वाणिज्यिक उड़ानें शुरू की जाएगी। यहां से देश के प्रमुख शहरों तक सीधी उड़ानें मिलेगी। जेवर हवाई अड्डा शुरू होने पर दिल्ली के इंदिरा गांधी अन्तरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का दबाव कम होगा। दिल्ली-एनसीआर, उत्तरप्रदेश, राजस्थान, हरियाणा , मध्यप्रदेश व छत्तीसगढ़ समेत कई राज्यों के उद्यमियों व यात्रियों को सीधी व वैकल्पिक उड़ानें मिलने से फायदा होगा।