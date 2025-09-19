Patrika LogoSwitch to English

राष्ट्रीय

Asia’s largest Greenfield Airport : भारत की उड़ान को नए पंख, जेवर में एशिया का सबसे बड़ा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट तैयार

30 अक्टूबर को होगा शुभारम्भ, दिल्ली आईजीआई एयरपोर्ट का कम होगा दबाव-नोएडा में नए एयरपोर्ट से एनसीआर व उत्तरप्रदेश के कई शहरों की बदल जाएगी तस्वीर दिल्ली-एनसीआर के ग्रेटर नोएडा के पास उत्तरप्रदेश के जेवर में बन रहा नया अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा शुभारम्भ के लिए तैयार हो गया है। अत्याधुनिक सुविधाओं वाला यह एयरपोर्ट न [&hellip;]

Kanaram Mundiyar

Sep 19, 2025

Jewar Airport
Jewar Airport

30 अक्टूबर को होगा शुभारम्भ, दिल्ली आईजीआई एयरपोर्ट का कम होगा दबाव-नोएडा में नए एयरपोर्ट से एनसीआर व उत्तरप्रदेश के कई शहरों की बदल जाएगी तस्वीर

दिल्ली-एनसीआर के ग्रेटर नोएडा के पास उत्तरप्रदेश के जेवर में बन रहा नया अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा शुभारम्भ के लिए तैयार हो गया है। अत्याधुनिक सुविधाओं वाला यह एयरपोर्ट न केवल भारत बल्कि एशिया का सबसे बड़ा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट होगा। नोयडा में नया एयरपोर्ट के शुरू होने से न केवल दिल्ली-एनसीआर बल्कि उत्तरप्रदेश व पड़ोसी राज्यों के कई शहरों में विकास से तस्वीर ही बदल जाएगी।

केन्द्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडु ने गाजियाबाद में एक कार्यक्रम में कहा कि नोएडा हवाई अड्डा का उद्घाटन 30 अक्टूबर को प्रस्तावित किया गया है। उद्घाटन के 45 दिनों के भीतर वाणिज्यिक उड़ानें शुरू की जाएगी। यहां से देश के प्रमुख शहरों तक सीधी उड़ानें मिलेगी। जेवर हवाई अड्डा शुरू होने पर दिल्ली के इंदिरा गांधी अन्तरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का दबाव कम होगा। दिल्ली-एनसीआर, उत्तरप्रदेश, राजस्थान, हरियाणा , मध्यप्रदेश व छत्तीसगढ़ समेत कई राज्यों के उद्यमियों व यात्रियों को सीधी व वैकल्पिक उड़ानें मिलने से फायदा होगा।

एयरपोर्ट पर यह होगा खास-

-दस एयरोबिज की व्यवस्था होने से यात्री एक समय में एक साथ दस विमानों में सवार हो सकेेंगे व उतर सकेंगे।

-पहले फेज में एक रनवे व एक टर्मिनल होगा। जिसकी क्षमता सालाना 1.2 करोड़ यात्रियों की होगी।

-एयरपोर्ट के सभी चरण पूरे होने पर सालाना सात करोड़ यात्रियों को हैंडल कर सकेगा।

-एक लाख वर्गमीटर में फैले टर्मिनल भवन में 28 विमान स्टैंड हो सकेंगे।

यात्रियों को मिलेगी यह सुविधाएं-

-नि:शुल्क वाइ-फाइ से इंटरनेट सुविधा मिलेगी।

-निशुल्क लाइब्रेरी व किड्स जोन का उपयोग कर सकेंगे।

-घरेलू व अन्तरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए अलग-अलग प्रवेश-निकास की व्यवस्था।

पहले फेज में दस शहरों के लिए उड़ानें :

एयरपोर्ट से पहले फेज में दस शहरों के लिए उड़ानें शुरू होगी। इनमें बेंगलूरु, कोलकाता, हैदराबाद, मुम्बई, अहमदाबाद, चेन्नई, वाराणसी सहित अन्य शहरों के लिए उड़ानें होगी। एयरलाइन कम्पनी इंडिगो यहां से कुछ इंटरनेशनल फ्लाइट भी शुरू करेगी।

सीधी बस सेवा से जुड़ेंगे शहर-

नए एयरपोर्ट तक आवाजाही के लिए सीधी बस सेवाएं शुरू होगी। दिल्ली, ग्रेटर नोएडा, हरियाणा, गुरुग्राम, गाजियाबाद, मेरठ, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, आगरा आदि शहरों से सीधी बसें जेवर एयरपोर्ट तक पहुंचेगी। ऐसे में इन शहरों की कनेक्टिविटी व रफ्तार पर भी सीधा प्रभाव दिखाई देगा।

एनसीआर व आस-पास ऐसे बदलेगी तस्वीर, खुलेंगे विकास के द्वार-

ग्रेटर नोएडा : रियल एस्टेट में बूम आएगा। नई कॉलोनियां विकसित होगी। होटल्स आदि कॉमर्शियल गतिविधियां बढ़ेगी। सर्विस सेक्टर व हॉस्पीलिटी में रोजगार बढ़ेगा।

बुलंद शहर : कई ग्राम पंचायतें एयरपोर्ट के नजदीक है। जमीनों की कीमतें बढ़ेगी। इंडस्ट्रीयल पार्क व माल गोदाम आदि खुलेंगे।

गाजियाबाद: सबसे नजदीक क्षेत्र। मेट्रो व परिवहन की सुविधा बढ़ेगी। रोजगार के नए अवसर खुलेंगे।

मेरठ : पर्यटन, व्यापार, उद्योग, माल परिवहन के नए रूट खुलेंगे।

मथुरा: भगवान कृष्ण की जन्मभूमि व वृंदावन तीर्थ में धार्मिक पर्यटन को और गति मिलेगी।

अलीगढ़: कृषि उत्पाद, लॉजिस्टिक्स, हस्त शिल्प आदि बाजार आगे बढ़ेंगे।

