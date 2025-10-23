Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

एक दशक में भारत का वनक्षेत्र 1.91 लाख हेक्टेयर बढ़ा

Indian Forest Area: दुनियाभर के कई देशों में जहाँ वनक्षेत्र कम हो रहा है, वहीं भारत में पिछले एक दशक में वनक्षेत्र तेज़ी से बढ़ा है। हाल ही में आई एक रिपोर्ट में इस बारे में खुलासा हुआ है।

less than 1 minute read

भारत

image

Tanay Mishra

Oct 23, 2025

Indian forest

Indian forest (representational Photo)

दुनिया में सिकुड़ते जंगलों के बीच भारत (INdia) ने अपना वनक्षेत्र बढ़ाकर बड़ी सफलता हासिल की है। वैश्विक वन क्षेत्र के मामले में भारत 10वें से 9वें स्थान पर आ गया। यह जानकारी संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन (एफएओ) की ओर से बाली में जारी ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट 2025 रिपोर्ट में सामने आई है। रिपोर्ट में सामने आई जानकारी को केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव (Bhupendra Yadav) ने सतत वन प्रबंधन और पर्यावरण संरक्षण में भारत की एक बड़ी उपलब्धि बताया है।

भारत का वनक्षेत्र 1.91 लाख हेक्टेयर बढ़ा

भारत स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट (आईएसएफआर) के मुताबिक देश का वनक्षेत्र 1.91 लाख हेक्टेयर बढ़ गया है। यह पिछले करीब एक दशक में हुआ है। भारत में 8,27,357 वर्ग किलोमीटर (8,27,35,700 हेक्टेयर) क्षेत्र में वन है, जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 25.17% है। इसमें वन 7,15,343 वर्ग किलोमीटर है, जबकि 1,1214 वर्ग किलोमीटर में वृक्ष हैं। यह क्षेत्रफल 2021 की तुलना में 1445 वर्ग किलोमीटर बढ़ा है।

कौनसा राज्य है सबसे घने जंगल वाला प्रदेश?

भारत में मिजोरम सबसे घने जंगल वाला राज्य है। मिजोरम में 85% वनक्षेत्र है जो अन्य सभी राज्यों से ज़्यादा और घना है।

दुनिया में कुल 4.14 बिलियन हेक्टेयर वनक्षेत्र

दुनिया में कुल 4.14 बिलियन हेक्टेयर वनक्षेत्र है। यह धरती की 32% ज़मीन पर है। इनमें से 54% हिस्सा सिर्फ 5 देशों रूस (Russia), ब्राज़ील (Brazil), कनाडा (Canada), अमेरिका (United States Of America) और चीन (China) के पास है।

ये भी पढ़ें

भारत सरकार ने नेपाल को दीं 81 स्कूल बसें, शिक्षा व्यवस्था को सुगम करने के लिए उठाया कदम
विदेश
Indian government gives 81 school buses to Nepal

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

23 Oct 2025 12:15 pm

Published on:

23 Oct 2025 12:14 pm

Hindi News / National News / एक दशक में भारत का वनक्षेत्र 1.91 लाख हेक्टेयर बढ़ा

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

ब्रिटिश यूट्यूबर के पटाखा स्टंट से घायल हुई भारतीय लड़की, दिया इलाज का पूरा खर्चा

राष्ट्रीय

शहाबुद्दीन के जुल्म को याद कर डबडबा गई चंदा बाबू के बेटे की आंखें, जानिए खौफ की कहानी

monu
राष्ट्रीय

पंजाब के पूर्व DGP के बेटे की मौत पर बड़ा खुलासा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मिली चौंकाने वाली जानकारी

राष्ट्रीय

‘PC में आइए थोड़ा सस्पेंस तो रहने दीजिए’ तेजस्वी को सीएम फेस घोषित कर पर बोले कांग्रेस नेता पवन खेड़ा

Tejashwi Yadav
राष्ट्रीय

ठंड की शुरुआत में ही जहरीली हुई हवा, दिल्ली-नोएडा में AQI 400 पार, लोगों पर मंडराया खतरा

राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.