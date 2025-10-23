एक दशक में भारत का वनक्षेत्र 1.91 लाख हेक्टेयर बढ़ा

दुनिया में सिकुड़ते जंगलों के बीच भारत (INdia) ने अपना वनक्षेत्र बढ़ाकर बड़ी सफलता हासिल की है। वैश्विक वन क्षेत्र के मामले में भारत 10वें से 9वें स्थान पर आ गया। यह जानकारी संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन (एफएओ) की ओर से बाली में जारी ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट 2025 रिपोर्ट में सामने आई है। रिपोर्ट में सामने आई जानकारी को केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव (Bhupendra Yadav) ने सतत वन प्रबंधन और पर्यावरण संरक्षण में भारत की एक बड़ी उपलब्धि बताया है।