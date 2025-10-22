भारत सरकार ने नेपाल को दीं 81 स्कूल बसें, शिक्षा व्यवस्था को सुगम करने के लिए उठाया कदम

भारत (India) और नेपाल (Nepal) के बीच गहरे संबंधों को ध्यान में रखते हुए, भारत सरकार ने आज एक बड़ा कदम उठाया है। भारत सरकार ने नेपाल के 48 जिलों में स्थित विभिन्न शैक्षिक संस्थानों को 81 स्कूल बसें दान की हैं। भारत के काठमांडू में स्थित दूतावास की तरफ से इस बारे में सोशल मीडिया के ज़रिए जानकारी दी गई।