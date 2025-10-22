भारत सरकार ने नेपाल को दीं 81 स्कूल बसें, शिक्षा व्यवस्था को सुगम करने के लिए उठाया कदम

Indian government gives 81 school buses to Nepal (Photo - IndiaInNepal on social media)
भारत (India) और नेपाल (Nepal) के बीच गहरे संबंधों को ध्यान में रखते हुए, भारत सरकार ने आज एक बड़ा कदम उठाया है। भारत सरकार ने नेपाल के 48 जिलों में स्थित विभिन्न शैक्षिक संस्थानों को 81 स्कूल बसें दान की हैं। भारत के काठमांडू में स्थित दूतावास की तरफ से इस बारे में सोशल मीडिया के ज़रिए जानकारी दी गई।
भारत सरकार ने नेपाल के सभी 7 प्रांतों के 48 जिलों के लिए 81 स्कूल बसें दान की। इनमें कोशी प्रांत के बाढ़ प्रभावित इलाम, झापा और उदयपुर जिले और हुमला, मुस्तांग, संखुवासभा, दारचुला, बैतड़ी और अछाम जैसे दूर-दराज के जिले भी शामिल हैं।
भारत सरकार ने नेपाल को 81 स्कूल बसें वहाँ पर शिक्षा व्यवस्था को सुगम बनाने के लिए दी हैं। इन बसों की मदद से छात्रों को स्कूल-कॉलेज पहुंचने में आसानी होगी, जिससे काफी समय बचेगा और शैक्षणिक स्थानों तक पहुंचने में होनी वाली मुश्किल भी कम होगी।
यह पहला मौका नहीं है जब भारत सरकार ने नेपाल की मदद के लिए स्कूल बसें दी हैं। पिछले 3 दशकों में भारत सरकार द्वारा नेपाल के शैक्षणिक संस्थानों को 381 स्कूल बसें प्रदान की गई हैं।
