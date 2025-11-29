Patrika LogoSwitch to English

राष्ट्रीय

हजारों विमानों में सामने आई चौंकाने वाली दिक्कत, चेतावनी के बाद इंडिगो और एयर इंडिया ने उठाया बड़ा कदम

एयरबस के कई विमानों में खराबी सामने आई है। इसके बाद इंडिगो और एयर इंडिया ने एडवाइजरी जारी की है। पढ़ें पूरी खबर...

2 min read
Google source verification

भारत

image

Pushpankar Piyush

Nov 29, 2025

इंडिगो फ्लाइट (फाइल फोटो: आईएएनएस)

A320 aircraft Fault: दुनियाभर में इस्तेमाल होने वाले एयरबस A320 फैमिली (AirBus) के विमानों में सोलर रेडिएशन से फ्लाइट कंट्रोल का डेटा करप्ट होने का खतरा सामने आया है। इसके बाद एयरबस ने तत्काल अपने लगभग 6 हजार विमानों में सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर अपडेट का आदेश जारी किया। इसका सीधा असर भारतीय विमानों पर भी पड़ा है। इंडिगो और एयर इंडिया ने यात्रियों के लिए एडवाइजरी जारी की है।

एयर इंडिया ने जारी की एडवाइजरी

एयर इंडिया एयरलाइन (Air India) ने एडवाइजरी में ए320 श्रेणी के विमानों में सॉफ्टवेयर बदलाव के साथ परिचालन में संभावित देरी के बारे में जानकारी दी है। कंपनी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा कि हम एयरबस की ओर से जारी एक निर्देश से अवगत हैं, जो वर्तमान में अलग-अलग एयरलाइनों के साथ सेवा में मौजूद ए320 श्रेणी के विमानों से संबंधित है। इससे हमारे बेड़े के कुछ विमानों में सॉफ्टवेयर/हार्डवेयर का रीअलाइनमेंट किया जाएगा, जिससे टर्नअराउंड समय बढ़ सकता है और हमारी निर्धारित उड़ान संचालन में विलंब हो सकता है। विमानन कंपनी ने खेद जताते हुए कहा कि यात्रीगण यात्रा से पहले हमारी वेबसाइट पर अपनी उड़ान की स्थिति जरूर चेक करें। एयरलाइन ने यात्रियों के लिए हेल्पलाइन नंबर (011-69329333, 011-69329999) भी जारी किए हैं।

इंडिगो की भी एडवाइजरी जारी

इसी तरह, इंडिगो एयरलाइन (Indigo) ने कहा कि हमेशा सुरक्षा सबसे पहले आती है। कंपनी ने 'एक्स' पोस्ट में लिखा कि एयरबस ने ग्लोबल ए320 फ्लीट के लिए एक टेक्निकल एडवाइजरी जारी की है। हम अपने विमानों पर जरूरी अपडेट्स को पूरी मेहनत और सावधानी से, सभी सेफ्टी प्रोटोकॉल के हिसाब से पूरा कर रहे हैं। जब हम इन अपडेट्स पर काम कर रहे हैं, तो कुछ फ्लाइट्स के शेड्यूल में थोड़े बदलाव हो सकते हैं। कंपनी ने यात्रियों को सलाह दी कि एयरपोर्ट पहुंचने से पहले यात्रीगण इंडिगो एयरलाइंस के ऐप और वेबसाइट पर अपनी लेटेस्ट फ्लाइट का स्टेटस चेक करें। कंपनी ने उन्हें यह भी भरोसा दिया है कि इंडिगो की टीमें रीबुकिंग, अपडेट्स और हर जानकारी में आपकी मदद करने के लिए हर समय उपलब्ध हैं।

Published on:

29 Nov 2025 11:31 am

Hindi News / National News / हजारों विमानों में सामने आई चौंकाने वाली दिक्कत, चेतावनी के बाद इंडिगो और एयर इंडिया ने उठाया बड़ा कदम

