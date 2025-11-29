हजारों विमानों में सामने आई चौंकाने वाली दिक्कत, चेतावनी के बाद इंडिगो और एयर इंडिया ने उठाया बड़ा कदम

इसी तरह, इंडिगो एयरलाइन (Indigo) ने कहा कि हमेशा सुरक्षा सबसे पहले आती है। कंपनी ने 'एक्स' पोस्ट में लिखा कि एयरबस ने ग्लोबल ए320 फ्लीट के लिए एक टेक्निकल एडवाइजरी जारी की है। हम अपने विमानों पर जरूरी अपडेट्स को पूरी मेहनत और सावधानी से, सभी सेफ्टी प्रोटोकॉल के हिसाब से पूरा कर रहे हैं। जब हम इन अपडेट्स पर काम कर रहे हैं, तो कुछ फ्लाइट्स के शेड्यूल में थोड़े बदलाव हो सकते हैं। कंपनी ने यात्रियों को सलाह दी कि एयरपोर्ट पहुंचने से पहले यात्रीगण इंडिगो एयरलाइंस के ऐप और वेबसाइट पर अपनी लेटेस्ट फ्लाइट का स्टेटस चेक करें। कंपनी ने उन्हें यह भी भरोसा दिया है कि इंडिगो की टीमें रीबुकिंग, अपडेट्स और हर जानकारी में आपकी मदद करने के लिए हर समय उपलब्ध हैं।