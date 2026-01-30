इंडिगो फ्लाइट को मिली बम से उड़ाने की धमकी, करानी पड़ी इमरजेंसी लैंडिंग

अहमदाबाद पर एयरपोर्ट पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर एन. डी. नाकुम ने बताया कि धमकी की सूचना मिलते ही सुरक्षा एजेंसियों ने तेज़ी से कार्रवाई की। बम की धमकी मिलने के बाद संबंधित सभी सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट कर दिया गया। बम डिस्पोज़ल स्क्वाड ने फ्लाइट की पूरी तरह से जांच की। हालांकि कोई संदिग्ध या आपत्तिजनक चीज़ नहीं मिली है। बम डिस्पोज़ल स्क्वाड, के अलावा CISF टीमों, डॉग स्क्वाड और एयरपोर्ट सुरक्षा टीमों ने भी फ्लाइट की सही से जांच की। फ्लाइट की जांच प्रक्रिया पूरी हो गई है और प्रोटोकॉल के अनुसार आगे की जांच जारी है।