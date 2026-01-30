इंडिगो फ्लाइट को मिली बम से उड़ाने की धमकी, करानी पड़ी इमरजेंसी लैंडिंग

30 जनवरी 2026,

राष्ट्रीय

इंडिगो फ्लाइट को मिली बम से उड़ाने की धमकी, करानी पड़ी इमरजेंसी लैंडिंग

IndiGo Flight Emergency Landing: कुवैत से दिल्ली आ रही एक इंडिगो फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग अहमदाबाद में करानी पड़ी। क्या है पूरा मामला? आइए जानते हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Tanay Mishra

Jan 30, 2026

Indigo flight

Indigo flight

इंडिगो की फ्लाइट (IndiGo Flight) की आज इमरजेंसी लैंडिंग का मामला सामने आया है। दरअसल कुवैत (Kuwait) से आ रही इंडिगो एयरलाइंस की एक फ्लाइट को दिल्ली (Delhi) जाना था। हालांकि दिल्ली जाने से पहले ही उस फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग अहमदाबाद (Ahmedabad) के सरदार वल्लभभाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर करानी पड़ी। फ्लाइट में 180 यात्रियों और 6 क्रू मेंबर्स समेत कुल 186 लोग सवार थे। इमरजेंसी लैंडिंग के बाद अहमदाबाद में एयरपोर्ट पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है।

किस वजह से करानी पड़ी इमरजेंसी लैंडिंग?

कुवैत से दिल्ली आ रही इंडिगो फ्लाइट को बम से उड़ाने की धमकी मिली। विमान में एक टिशू पेपर पर हाथ से लिखी धमकी मिली। साथ ही हाइजैकिंग का भी ज़िक्र था। ऐसे में स्थिति की देखते हुए फ्लाइट को तुरंत अहमदाबाद की ओर मोड़ा गया और उसकी इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई।

फ्लाइट की हुई जांच

अहमदाबाद पर एयरपोर्ट पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर एन. डी. नाकुम ने बताया कि धमकी की सूचना मिलते ही सुरक्षा एजेंसियों ने तेज़ी से कार्रवाई की। बम की धमकी मिलने के बाद संबंधित सभी सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट कर दिया गया। बम डिस्पोज़ल स्क्वाड ने फ्लाइट की पूरी तरह से जांच की। हालांकि कोई संदिग्ध या आपत्तिजनक चीज़ नहीं मिली है। बम डिस्पोज़ल स्क्वाड, के अलावा CISF टीमों, डॉग स्क्वाड और एयरपोर्ट सुरक्षा टीमों ने भी फ्लाइट की सही से जांच की। फ्लाइट की जांच प्रक्रिया पूरी हो गई है और प्रोटोकॉल के अनुसार आगे की जांच जारी है।

यात्रियों की भी हुई जांच

फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग के बाद सभी यात्रियों को नियंत्रित तरीके से बाहर निकाला गया और एयरपोर्ट के एक सुरक्षित इलाके में ले जाया गया। इस दौरान कोई भी चोटिल नहीं हुआ। इसके बाद सभी यात्रियों और उनके सामान की भी जांच की गई। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान पूरे एयरपोर्ट पर भारी पुलिस बल तैनात था।

मामले की जांच शुरू

सुरक्षा एजेंसियों ने मामले की जांच शुरू कर दी है। हाथ से लिखे धमकी भरे टिशू के स्रोत और प्रकृति की जांच की जा रही है और यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि इसे विमान के अंदर किसने और कैसे रखा। अधिकारियों ने जानकारी दी कि जांच के नतीजों के आधार पर आगे की उचित कार्रवाई की जाएगी।

किसी भी दिन हो सकती है भारत-अमेरिका ट्रेड डील! सामने आया बड़ा अपडेट
विदेश
Indian Prime Minister Narendra Modi with US President Donald Trump

