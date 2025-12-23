रिफंड वाला जोक पड़ा भारी, डेटिंग ऐप पर IndiGo पायलट ने किया अनमैच

IndiGo Pilot Unmatched Woman: एक महिला के डेटिंग ऐप पर इंडिगो (Indigo) पायलट से मैच होने और फिर महज एक मैसेज के बाद अनमैच हो जाने की कहानी पिछले 24 घंटों में एक्स (X) पर जमकर वायरल हो रही है। महिला ने स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए लिखा "भाई, अभी तक तो मेरा फ्लाइट का रिफंड नहीं आया है।" और अगले ही सेकंड में "I AM IN TEARSSS इंडिगो पायलट बॉय ने ये मैसेज आने के तुरंत बाद अनमैच कर दिया"