रिफंड वाला जोक पड़ा भारी, डेटिंग ऐप पर IndiGo पायलट ने किया अनमैच

इंडिगो पायलट ने डेटिंग ऐप पर लड़की को किया अनमैच (AI Image)
IndiGo Pilot Unmatched Woman: एक महिला के डेटिंग ऐप पर इंडिगो (Indigo) पायलट से मैच होने और फिर महज एक मैसेज के बाद अनमैच हो जाने की कहानी पिछले 24 घंटों में एक्स (X) पर जमकर वायरल हो रही है। महिला ने स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए लिखा "भाई, अभी तक तो मेरा फ्लाइट का रिफंड नहीं आया है।" और अगले ही सेकंड में "I AM IN TEARSSS इंडिगो पायलट बॉय ने ये मैसेज आने के तुरंत बाद अनमैच कर दिया"
"इस देश में फनी औरतों के लिए कोई स्कोप नहीं है" इस पोस्ट पर मिलीजुली प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। एक तरफ लोग महिला के मजाक की तारीफ कर रहे हैं। दूसरी ओर कई लोग पायलट का सपोर्ट कर रहे हैं।
सोशल मीडिया पर वायरल पोस्ट में यूजर कमेंट करते हुए लिखते हैं, 'पायलट साहब ट्रिगर हो गए, रिफंड का जख्म अभी ताजा है', 'ये तो इंडिगो के ऑफिशियल कस्टमर केयर से भी तेज रिस्पॉन्स था।'
दूसरी तरफ कई यूजर्स पायलट के लिए कमेंट करते हुए कहते हैं, 'रोज 15-20 बार रिफंड-रिफंड सुनकर थक जाता होगा भाई', 'पहले मैसेज में 'भाई' बोल दिया, ये तो डील ब्रेकर लेवल का है', 'बेचारा पायलट सोच रहा होगा डेटिंग ऐप पर भी कस्टमर केयर बनना पड़ेगा क्या?' 'अनमैच नहीं किया तो शायद ब्लॉक करना पड़ता, उसने तो दया दिखाई।'
