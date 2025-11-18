उन तीन सालों में कहां रहीं इंदिरा गांधी, हार की राख से फिर जिंदा उठ खड़े होने की कहानी

1979 में जनता सरकार गिर गई। 1980 में चुनाव हुए। इंदिरा ने "स्थिर सरकार चुनो" का नारा दिया। कांग्रेस (आई) ने दो-तिहाई बहुमत जीता। 14 जनवरी 1980 को इंदिरा गांधी फिर प्रधानमंत्री बनीं। 12 विलिंग्डन क्रेसेंट में कीर्तन हुआ, आशीर्वाद लिया गया। वे फिर 1 सफदरजंग रोड लौट आईं। वो तीन साल – एक सबक 1977-1980 का दौर इंदिरा गांधी के जीवन का सबसे कठिन लेकिन सबसे प्रेरणादायक हिस्सा था। 12 विलिंग्डन क्रेसेंट सिर्फ एक बंगला नहीं था – वह उनकी संघर्षशाला था। वहां से उन्होंने साबित किया कि सत्ता खोने से नेता खत्म नहीं होता। जनता की नब्ज पकड़कर, सहानुभूति को ताकत बनाकर, वे फीनिक्स की तरह फिर उठीं। यह दौर भारतीय लोकतंत्र की ताकत भी दिखाता है – जनता ने सत्ता दी, जनता ने छीनी और जनता ने फिर लौटाई।