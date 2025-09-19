Patrika LogoSwitch to English

गुरुग्राम में बिल्डर के दफ्तर पर अंधाधुंध फायरिंग, विदेशी गैंगस्टरों ने ली जिम्मेदारी

गुरुग्राम के सेक्टर-45 में बदमाशों ने प्रॉपर्टी कंपनी MNR Buildmark के दफ्तर पर 30 से ज्यादा गोलियां बरसाईं। हमले की जिम्मेदारी कुख्यात गैंगस्टरों हिमांशु भाऊ और नीरज फरीदपुरिया ने जिम्मेदारी ली।

गुडगाँव

Devika Chatraj

Sep 19, 2025

Gunfire
बिल्डर के दफ्तर पर अंधाधुंध फायरिंग (File Photo)

हरियाणा के गुरुग्राम में अपराध का साया गहरा गया है। सेक्टर-45 स्थित एक प्रमुख प्रॉपर्टी मार्केटिंग कंपनी MNR Buildmark के दफ्तर पर शुक्रवार देर रात पांच मास्क पहने हथियारबंद बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है, लेकिन गनीमत रही कि इसमें कोई हताहत नहीं हुई। सूत्रों के अनुसार, इस हमले की जिम्मेदारी विदेश में छिपे दो कुख्यात गैंगस्टरों हिमांशु भाऊ और नीरज फरीदपुरिया ने सोशल मीडिया के जरिए ले ली है।

30 राउंड से ज्यादा गोलियां

मिलेनियम सिटी सेंटर मेट्रो स्टेशन के नजदीक स्थित कंपनी के दफ्तर में रात करीब 11 बजे के आसपास पांच बदमाश बाइक पर सवार होकर पहुंचे। मास्क पहने इन अपराधियों ने अंदर घुसते ही अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। अनुमान है कि उन्होंने 30 राउंड से अधिक गोलियां चलाईं, जिससे दफ्तर के शीशे चकनाचूर हो गए। दफ्तर में खड़ी दो लग्जरी कारें BMW और जैगुआर भी गोलियों की चपेट में आ गईं। दफ्तर के कर्मचारी और आसपास के लोग किसी तरह बच निकले, लेकिन घटना ने पूरे सेक्टर में अफरा-तफरी मचा दी।

गैंगस्टरों की धमकी

सुबह होते ही सोशल मीडिया पर एक वीडियो और पोस्ट वायरल हो गई, जिसमें हिमांशु भाऊ और नीरज फरीदपुरिया ने इस फायरिंग की जिम्मेदारी लेते हुए कंपनी को खुली धमकी दी है। पोस्ट में कहा गया है कि यह हमला कंपनी के 'गलत कारोबार' के खिलाफ चेतावनी है और आगे भी ऐसी कार्रवाई जारी रहेगी। दोनों गैंगस्टर विदेश में छिपे हुए बताए जा रहे हैं और पहले भी हरियाणा-दिल्ली एनसीआर में कई आपराधिक घटनाओं से जुड़े रहे हैं।

मामले की जांच में जुटी पुलिस

पुलिस आयुक्त ने बताया, "यह संगठित अपराध का मामला लगता है। हमारी टीमें आरोपी गैंगस्टरों के नेटवर्क को चकमा देने और मुख्य साजिशकर्ताओं को पकड़ने के लिए अलर्ट मोड पर हैं। सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी निगरानी से जल्द ही ब्रेकथ्रू मिलेगा।"

पुलिस ने बढ़ाई सुरक्षा

घटना के बाद सेक्टर-45 और आसपास के इलाकों में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। स्थानीय निवासियों ने सुरक्षा की मांग की है, जबकि व्यापारियों ने दफ्तर बंद रखने का फैसला किया। राजनीतिक हलकों में भी यह मुद्दा गरमाया है, जहां विपक्ष ने राज्य सरकार पर अपराध नियंत्रण में नाकामी का आरोप लगाया है।

Published on:

19 Sept 2025 08:49 am

Hindi News / National News / गुरुग्राम में बिल्डर के दफ्तर पर अंधाधुंध फायरिंग, विदेशी गैंगस्टरों ने ली जिम्मेदारी

