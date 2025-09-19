गुरुग्राम में बिल्डर के दफ्तर पर अंधाधुंध फायरिंग, विदेशी गैंगस्टरों ने ली जिम्मेदारी

मिलेनियम सिटी सेंटर मेट्रो स्टेशन के नजदीक स्थित कंपनी के दफ्तर में रात करीब 11 बजे के आसपास पांच बदमाश बाइक पर सवार होकर पहुंचे। मास्क पहने इन अपराधियों ने अंदर घुसते ही अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। अनुमान है कि उन्होंने 30 राउंड से अधिक गोलियां चलाईं, जिससे दफ्तर के शीशे चकनाचूर हो गए। दफ्तर में खड़ी दो लग्जरी कारें BMW और जैगुआर भी गोलियों की चपेट में आ गईं। दफ्तर के कर्मचारी और आसपास के लोग किसी तरह बच निकले, लेकिन घटना ने पूरे सेक्टर में अफरा-तफरी मचा दी।