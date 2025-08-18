नेहरू की ये सबसे बड़ी भूल…निजी महत्वाकांक्षा के आगे चढ़ा दी थी राष्ट्रीय हितों की बलि: सिंधु जल संधि को लेकर पूर्व पीएम पर बरसे नड्डा

नड्डा ने आगे लिखा, 'जब पंडित नेहरू आखिरकार उठे, तो उनके तर्क न केवल अविश्वसनीय थे, बल्कि राष्ट्रीय भावना से कोसों दूर थे। अपनी पार्टी के सहयोगियों के कड़े विरोध के बावजूद, उन्होंने सिंधु जल संधि को भारत के लिए लाभकारी बताते हुए उसका बचाव किया। इतना ही काफी नहीं था, तो उन्होंने यह पूछकर देश की पीड़ा को कम करके आंक दिया, किसका बँटवारा? एक बाल्टी पानी का? उन्होंने स्वीकार किया कि उन्होंने भारत के महत्वपूर्ण संसाधनों को सौंपने वाली अंतरराष्ट्रीय संधियों के मामले में संसदीय अनुमोदन की परवाह किए बिना ही यह निर्णय ले लिया था। चोट पर नमक छिड़कते हुए उन्होंने राष्ट्रीय हित की बात करने वाले साथी सांसदों की राय को बहुत संकीर्ण बताकर उनका उपहास किया।'