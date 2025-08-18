ट्रंप से मुलाकात के बाद पुतिन ने पीएम मोदी को लगाया फोन, जानें क्या हुई बातचीत

रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सोमवार को पीएम नरेंद्र मोदी से फोन पर बातचीत की। इस बातचीत के दौरान रूसी राष्ट्रपति ने अलास्का में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ हुई अपनी मुलाक़ात के बारे में अपनी राय साझा की। 15 अगस्त को ट्रंप और पुतिन के बीच अलास्का में रूस-युक्रेन संघर्ष पर युद्ध विराम को लेकर चर्चा हुई थी।
राष्ट्रपति पुतिन का धन्यवाद करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कूटनीति और बातचीत के ज़रिए संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान के लिए भारत के दृढ़ रुख़ को रेखांकित किया। उन्होंने दोहराया कि भारत इस संबंध में सभी प्रयासों का समर्थन करता है।
बता दें कि दोनों नेताओं ने भारत और रूस के बीच विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी को और मज़बूत करने के उद्देश्य से द्विपक्षीय सहयोग के कई मुद्दों पर भी चर्चा की। दोनों नेताओं ने निकट संपर्क में रहने पर सहमति जताई।
रूसी राष्ट्रपति पुतिन से फोन पर बात करने के बाद पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया। पीएम ने लिखा- मेरे मित्र राष्ट्रपति पुतिन को फ़ोन कॉल के लिए और अलास्का में राष्ट्रपति ट्रंप के साथ अपनी हालिया बैठक के बारे में जानकारी साझा करने के लिए धन्यवाद। भारत ने यूक्रेन संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान का लगातार आह्वान किया है और इस संबंध में सभी प्रयासों का समर्थन करता है। मैं आने वाले दिनों में हमारे निरंतर आदान-प्रदान की आशा करता हूँ।
बता दें कि भारत ने शनिवार को रूसी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिकी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच अलास्का बैठक का स्वागत किया था और शांति की दिशा में उनके नेतृत्व को अत्यंत सराहनीय बताया था। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा, "भारत अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच अलास्का में हुई शिखर बैठक का स्वागत करता है। शांति की दिशा में उनका नेतृत्व अत्यंत सराहनीय है।"