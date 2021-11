INS Vela: नौसेना के बेड़े में शामिल हुई एक और घातक पनडुब्बी, जानिए इसकी खासियत

नई दिल्ली। भारतीय नौसेना ( Indian Navy ) की ताकत में लगातार इजाफा हो रहा है। गुरुवार को नौसेना के बेड़े में एक और घातक सबरीन की एंट्री हुई। 25 नवंबर को सेना में चौथी स्कॉर्पीन क्लास की सबमरीन को कमीशन कर दिया गया है।

INS वेला ( INS Vela ) के शामिल होने से नौसेना की वॉर पावर को बढ़ावा मिलेगा। प्रोजेक्ट 75 के तहत 6 पनडुब्बियों का निर्माण होना है, जिसमें से पहले ही 3 सबमरीन कमीशन की जा चुकी है और ये चौथी सबमरीन गुरुवार को कमीशन हुई।

INS Vela, the fourth Scorpene-class submarine, commissioned into the Indian Navy, in the presence of Chief of Naval Staff Admiral Karambir Singh, at the naval dockyard in Mumbai pic.twitter.com/7sfdO8t1FI