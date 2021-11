INS Visakhapatnam: नौसेना को मिला समुद्र का नया 'शहंशाह', पलक झपकते ही दुश्मन को तबाह करने की ताकत

नई दिल्ली। भारतीय नौ सेना ( Indian Navy ) को समुद्र का शहंशाह मिल गया है। सेना की ताकत में बड़ा इजाफा हुआ है। दरअसल, विध्वंसक INS विशाखापट्टनम ( INS Visakhapatnam ) रविवार को नौ सेना के बेड़े में शामिल हो गया।

इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ( Rajnath Singh ) ने सभी देशवासियों को बधाई देते हुए कहा कि मुझे विश्वास है कि INS विशाखापट्टनम अपने नाम को सार्थक करते हुए हमारी समुद्री सुरक्षा को और मजबूत करेगा।

Defence Minister Rajnath Singh attended the commissioning of INS Visakhapatnam at Mumbai dockyard, today. pic.twitter.com/stdMPhGsBZ