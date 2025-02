ख़ुशख़बरी! अंतरराष्ट्रीय विज्ञान कॉन्फ्रेंस का सर्वोच्च सम्मान भारत के इस मशहूर वैज्ञानिक के नाम

गणित एक खोज है या मानव के दिमाग की पहली उपज ?

इंटरनेशनल कॉन्फ़्रेंस ऑन इमर्जिंग ट्रेंड्स इन मैथमेटिकल साइंसेज एंड कंप्यूटिंग” के अवसर पर वैज्ञानिक देव अरस्तु पंचारिया।देव अरस्तु ने अपने “साइंस दैट रेसल्स विद गॉड : इज मैथमेटिक्स इनवेंटेड ऑर डिस्कवर्ड ( Science That Wrestles with God: Is Mathematics Invented or Discovered)” यानी “वो विज्ञान जो ईश्वर से कुश्ती लड़ता है” विषयक की नोट लेक्चर (Keynote Planery Session) में विज्ञान को ईश्वर (God) के अस्तित्व के लिए बड़ा खतरा बताया। उन्होंने कई रूढ़िवादी अवधारणाओं को निर्मूल बताया। साथ ही गणित (mathematics) और विज्ञान ने दुनिया को अब तक कैसे बदला और आगे क्या परिवर्तन हो सकते हैं, जैसे मुद्दों पर रोशनी डाली। देव अरस्तु ने गणित एक खोज है या मानव के दिमाग की पहली उपज ? ऐसे वैज्ञानिक और दार्शनिक विषयों पर गहरा चिंतन प्रस्तुत किया। उनके इस लेक्चर ने कई बड़े सवाल खड़े किए, जिसका न सिर्फ विज्ञान के दर्शन और प्रकति पर बल्कि अतिरिक्त दुनिया पर भी गहरा प्रभाव देखने को मिल सकता है।