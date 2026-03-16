ईरान-इजरायल संघर्ष: अब तक 2,20,000 भारतीय वापस लौटे, हर स्थिति पर सरकार की नजर

ड्रोन हमले में कुल 11 लोग घायल हुए थे, जिसमें से 10 भारतीय हैं। ड्रोन हमले में घायल भारतीय नागरिकों की हालत स्थिर है, उनका इलाज चल रहा है। यह घटना पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के कारण हुई। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष की वजह से कई देशों ने एयरस्पेस बंद कर दिया है। विदेश मंत्रालय भारतीय समुदाय की सुरक्षा को प्राथमिकता दे रहा है और आवश्यक सहायता प्रदान कर रहा है। पश्चिम एशियाई क्षेत्रों में करीब 1 करोड़ भारतीय काम कर रहे हैं। इसलिए भारत सरकार हर स्थिति पर नजर रख रही है।