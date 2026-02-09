अब ट्रेन की सीट पर डिलीवर होगा खाना, IRCTC ने शुरू की ये खास सर्विस

यह सुविधा उन ट्रेनों के लिए उपलब्ध है, जिनमें टिकट के साथ खाना शामिल नहीं होता। IRCTC, जो भारतीय रेलवे का कैटरिंग, टूरिज्म और ऑनलाइन टिकटिंग विभाग है, इस कदम के जरिए यात्रियों को आरामदायक और सुविधाजनक यात्रा अनुभव प्रदान करना चाहती है। आधिकारिक जानकारी के अनुसार, ई-पैंट्री सेवा का उद्देश्य है यात्रियों की सुविधा बढ़ाना और तकनीक के जरिए यात्रा को और बेहतर बनाना।