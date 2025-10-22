IRCTC घोटाला मामला: लालू परिवार की बढ़ी मुश्किलें, CBI ने तैयार किए 12 गवाह

हाल ही में CBI की अदालत ने लालू यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव समेत कई अन्य पर भ्रष्टाचार व आपराधिक षड्यंत्र रचने के गंभीर आरोप तय किए थे। अदालत ने प्राथमिक तौर पर माना था कि CBI की ओर से पेश किए गए सबूतों के आधार पर लालू परिवार के खिलाफ ट्रायल चलाया जा सकता है। हालांकि, लालू परिवार ने अदालत में खुद को निर्दोष बताया है और कहा है कि वे मुकदमे का सामना करेंगे। सूत्रों के अनुसार, आरोपी अदालत के इस आदेश को ऊपरी अदालत में चुनौती भी दे सकते हैं।