पति की गुहार: पत्नी बिस्तर में भी कुत्ते को सुलाती है, मुझे डिवोर्स चाहिए

पीड़ित पति ने कहा कि साल 2017 में अहमदाबाद फैमिली कोर्ट में तलाक की अर्जी दी। इस मामले की सुनवाई के दौरान पत्नी ने कोर्ट को बताया था कि पति ने ही उसे एनिमल वेलफेयर के काम में लेकर आया था। उसने कुत्तों को गले लगाते और चूमते हुए पति की तस्वीरें पेश कीं। फरवरी 2024 में फैमिली कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा था कि पति यह साबित नहीं कर सका कि पत्नी ने उसके साथ क्रूरता की या उसे छोड़ा है। अब पति ने हाई कोर्ट में अपील की है, यह कहते हुए कि उनकी शादी अब पूरी तरह टूट चुकी है। उसने 15 लाख रुपये का सेटलमेंट ऑफर किया है, जबकि पत्नी ने 2 करोड़ रुपये मांगे हैं।