आसमान में भारत रचेगा नया इतिहास, लॉन्च होगी देश की ‘एक और आंख’

ईओएस-एन1 एक हाइपरस्पेक्ट्रल इमेजिंग उपग्रह है जिसे मुख्य रूप से डीआरडीओ के लिए विकसित किया गया है। यह सैकड़ों तरंगदैर्ध्यों में देखने में सक्षम है, जिससे यह जमीन पर मौजूद पदार्थों की पहचान कर सकता है - इसलिए यह राष्ट्रीय सुरक्षा और निगरानी के लिए एक उच्च प्राथमिकता वाला संसाधन है।