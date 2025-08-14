Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

राष्ट्रीय

चंद्रबाबू नायडू-राहुल गांधी एक दूसरे के संपर्क में, पूर्व सीएम के दावे के बाद कांग्रेस का आया जवाब; कहा- आपको तो…

आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने दावा किया कि सीएम चंद्रबाबू नायडू कांग्रेस नेता राहुल गांधी के संपर्क में हैं। इस पर कांग्रेस प्रभारी मणिकम टैगोर ने पलटवार करते हुए कहा कि जनता जानती है कि नायडू, मोदी, शाह, जगन और पवन कल्याण एक साथ हैं

अमरावती 

Mukul Kumar

Aug 14, 2025

आंध्र प्रदेश में पूर्व सीएम जगन मोहन रेड्डी, सीएम चंद्रबाबू नायडू और कांग्रेस नेता राहुल गांधी। फोटो- IANS

आंध्र प्रदेश में पूर्व सीएम जगन मोहन रेड्डी के दावे के बाद सियासी सरगर्मी बढ़ गई है। उन्होंने कहा था कि सीएम चंद्रबाबू नायडू कांग्रेस नेता राहुल गांधी के संपर्क में हैं। इसपर आंध्र प्रदेश के कांग्रेस प्रभारी मणिकम टैगोर ने जवाब दिया है।

टैगोर ने वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष वाई।एस। जगन मोहन रेड्डी पर पलटवार करते हुए कहा कि आंध्र प्रदेश की जनता जानती है कि चंद्रबाबू नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, जगन और उपमुख्यमंत्री पवन कल्याण एक साथ हैं।

ये भी पढ़ें

गीदड़भभकी देने वाले पाकिस्तान को भारत ने इस तरह से सिखाया सबक, फिर दुनिया भर के सामने हुई फजीहत
राष्ट्रीय
image

जगन को कांग्रेस ने दे दी सलाह

टैगोर ने जगन से यह तक कह दिया कि राहुल गांधी ने उनकी तरह मोदी और शाह के आगे घुटने नहीं टेके हैं। इसके साथ, कांग्रेस नेता ने जगन को 'वोट चोरी' के खिलाफ कांग्रेस पार्टी की लड़ाई में शामिल होने तक की सलाह दे दी।

टैगोर ने कहा कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए राहुल गांधी की लड़ाई की सराहना करने के बजाय, जगन अपनी मनगढ़ंत कहानियां सुना रहे हैं। बता दें कि अमरावती में जगन ने बुधवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था।

जगन ने कहा- वोट चोरी के खिलाफ कांग्रेस का समर्थन नहीं करेंगे

इस दौरान, जगन ने स्पष्ट रूप से कहा कि 'वोट चोरी' के खिलाफ कांग्रेस पार्टी की लड़ाई का समर्थन नहीं करेंगे। उन्होंने 2024 चुनाव का जिक्र करते हुए कहा था कि तब भी उन्होंने वोट से जुड़े इसी आरोप के मुद्दे का लगाया था क्योंकि डाले गए वोट और गिने गए वोटों में 12 प्रतिशत का अंतर था।

जगन ने आगे कहा कि तब राहुल गांधी ने उनका साथ नहीं दिया था। उन्होंने तब चुप्पी भी साध ली थी क्योंकि वे तेलंगाना सीएम रेवंत रेड्डी के जरिए नायडू के साथ संपर्क में थे।

जगन ने कहा कि कांग्रेस प्रवक्ता मणिकम टैगोर केवल मेरी आलोचना करते हैं, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू अभी भी राहुल गांधी के संपर्क में हैं, नहीं तो वह भ्रष्टाचार करने वाली गठबंधन सरकार के खिलाफ आंखें कैसे मूंद सकते हैं।

वहीं, आंध्र प्रदेश के मंत्री और तेलुगु देशम पार्टी (टीडीपी) के महासचिव ने भी जगन के बयान पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि सीएम नायडू केवल आंध्र प्रदेश की जनता के संपर्क में हैं।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

politics

Published on:

14 Aug 2025 08:23 am

Hindi News / National News / चंद्रबाबू नायडू-राहुल गांधी एक दूसरे के संपर्क में, पूर्व सीएम के दावे के बाद कांग्रेस का आया जवाब; कहा- आपको तो…

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

Janmashtami 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.