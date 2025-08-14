चंद्रबाबू नायडू-राहुल गांधी एक दूसरे के संपर्क में, पूर्व सीएम के दावे के बाद कांग्रेस का आया जवाब; कहा- आपको तो…

आंध्र प्रदेश में पूर्व सीएम जगन मोहन रेड्डी के दावे के बाद सियासी सरगर्मी बढ़ गई है। उन्होंने कहा था कि सीएम चंद्रबाबू नायडू कांग्रेस नेता राहुल गांधी के संपर्क में हैं। इसपर आंध्र प्रदेश के कांग्रेस प्रभारी मणिकम टैगोर ने जवाब दिया है।
टैगोर ने वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष वाई।एस। जगन मोहन रेड्डी पर पलटवार करते हुए कहा कि आंध्र प्रदेश की जनता जानती है कि चंद्रबाबू नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, जगन और उपमुख्यमंत्री पवन कल्याण एक साथ हैं।
टैगोर ने जगन से यह तक कह दिया कि राहुल गांधी ने उनकी तरह मोदी और शाह के आगे घुटने नहीं टेके हैं। इसके साथ, कांग्रेस नेता ने जगन को 'वोट चोरी' के खिलाफ कांग्रेस पार्टी की लड़ाई में शामिल होने तक की सलाह दे दी।
टैगोर ने कहा कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए राहुल गांधी की लड़ाई की सराहना करने के बजाय, जगन अपनी मनगढ़ंत कहानियां सुना रहे हैं। बता दें कि अमरावती में जगन ने बुधवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था।
इस दौरान, जगन ने स्पष्ट रूप से कहा कि 'वोट चोरी' के खिलाफ कांग्रेस पार्टी की लड़ाई का समर्थन नहीं करेंगे। उन्होंने 2024 चुनाव का जिक्र करते हुए कहा था कि तब भी उन्होंने वोट से जुड़े इसी आरोप के मुद्दे का लगाया था क्योंकि डाले गए वोट और गिने गए वोटों में 12 प्रतिशत का अंतर था।
जगन ने आगे कहा कि तब राहुल गांधी ने उनका साथ नहीं दिया था। उन्होंने तब चुप्पी भी साध ली थी क्योंकि वे तेलंगाना सीएम रेवंत रेड्डी के जरिए नायडू के साथ संपर्क में थे।
जगन ने कहा कि कांग्रेस प्रवक्ता मणिकम टैगोर केवल मेरी आलोचना करते हैं, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू अभी भी राहुल गांधी के संपर्क में हैं, नहीं तो वह भ्रष्टाचार करने वाली गठबंधन सरकार के खिलाफ आंखें कैसे मूंद सकते हैं।
वहीं, आंध्र प्रदेश के मंत्री और तेलुगु देशम पार्टी (टीडीपी) के महासचिव ने भी जगन के बयान पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि सीएम नायडू केवल आंध्र प्रदेश की जनता के संपर्क में हैं।