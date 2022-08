Jagdeep Dhankar Profile: सैनिक स्कूल से पढ़ाई, वकालत के बाद राजनीति; सांसद, राज्यपाल के बाद अब उपराष्ट्रपति बने जगदीप धनखड़

16th Vice President of India Jagdeep Dhankar Profile: उपराष्ट्रपति चुनाव के नतीजे घोषित हो गए हैं। एनडीए उम्मीदवार जगदीप धनखड़ ने बड़ी जीत हासिल की है। वकालत के लंबे करियर के बाद जगदीप धनखड़ सांसद, राज्यपाल रहते हुए अब देश के नए उपराष्ट्रपति बने हैं। यहां जानिए जगदीप धनखड़ का पूरा प्रोफाइल।

Jagdeep Dhankar be the 16th vice president of India Here his Profile