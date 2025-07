Acting Vice President: क्या भारतीय संविधान में कार्यवाहक उपराष्ट्रपति का प्रावधान है, पहले कब बने ऐसे हालात और किसने ली थी जगह?

No Provision for Acting Vice President in Indian Constitution: संविधान में कार्यवाहक उपराष्ट्रपति का प्रावधान नहीं है लेकिन उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति भी होते हैं इसलिए उनकी अनुपस्थिति में उपसभापति उनके कर्तव्यों यानी सदन की अध्यक्षा करेंगे। ​वर्तमान में हरिवंश नारायण सिंह (Harivansh Narayan Singh, Deputy Chairman of the Rajya Sabha) उपसभापति हैं इ​सलिए वह सदन की अध्यक्षता करेंगे।