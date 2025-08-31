जगदीप धनखड़ को तीन पेंशन से हर महीने मिलेंगे तीन लाख रुपए नकद, बंगले के इंतजाम में लगी है सरकार

इस बीच, उन्होंने पूर्व विधायक के रूप में पेंशन के लिए राजस्थान विधानसभा सचिवालय में फिर से आवेदन किया है। 1993 से 1998 के बीच राजस्थान के किशनगढ़ से विधायक रहे धनखड़ 2019 तक विधायक पेंशन प्राप्त कर रहे थे। साथ ही 1989 से 1991 तक झुंझुनू से सांसद रहे धनखड़ को उपराष्ट्रपति पद से उनके इस्तीफे की स्वीकृति की तारीख से पेंशन मिलेगी। वहीं, उन्हें तीसरी पेंशन पूर्व उपराष्ट्रपति के तौर पर मिलेगी। एक बार के विधायक को 35,000 रुपये प्रति माह पेंशन मिलती है, और यह राशि अतिरिक्त कार्यकाल और उम्र के साथ उत्तरोत्तर बढ़ती जाती है। लिहाजा, धनखड़ को पूर्व विधायक होने के नाते 42,000 रुपये प्रति माह पेंशन मिलेगी। पूर्व उपराष्ट्रपति होने के नाते, धनखड़ लगभग 2 लाख रुपये प्रति माह पेंशन और पूर्व सांसद होने के नाते उन्हें 45 हजार रुपए पेंशन मिलेगी। उन्हें कुल पेंशन 2.87 लाख रुपए व अन्य सुविधाएं मिलेंगी।