राष्ट्रीय

जगदीप धनखड़ को तीन पेंशन से हर महीने मिलेंगे तीन लाख रुपए नकद, बंगले के इंतजाम में लगी है सरकार

जगदीप धनखड़ को लगभग 3 लाख रुपए पेंशन मिलेगी। साथ ही वह जल्द ही निजी बंगले में शिफ्ट होंगे। उनके लिए निवास स्थल ढूंढने के लिए सरकारी अधिकारी लगे हुए हैं।

भारत

Pushpankar Piyush

Aug 31, 2025

Former Vice President Jagdeep Dhankhar sought pension as a former MLA know how much he will get
पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। फोटो - ANI

पूर्व राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ (Former President Jagdeep Dhankhar) को जल्द ही किसी दूसरे बंगले में शिफ्ट किया जा सकता है। वह अभी उपराष्ट्रपति निवास में रहे रहे हैं। जानकारी सामने आ रही है कि दिल्ली के छतरपुर एन्क्लेव में एक निजी आवास में शिफ्ट होंगे। जब तक उन्हें सरकारी आवास नहीं मिल जाता, तब तक वह छतरपुर एन्क्लेव में ही रहेंगे। उन्हें 9 सितंबर से पहले उपराष्ट्रपति आवास खाली करना होगा। धनखड़ ने बीते 21 जुलाई को स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए उपराष्ट्रपति के पद से इस्तीफा दे दिया था।

निजी बंगले में शिफ्ट होंगे पूर्व उपराष्ट्रपति

नियमों के अनुसार, पूर्व राष्ट्रपतियों, उपराष्ट्रपतियों और पूर्व प्रधानमंत्रियों को टाइप-8 बंगला आवंटित किया जाता है। बंगला आवंटित करने की जिम्मेदारी आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय (संपदा निदेशालय) के पास होती है। मंत्रालय के अधिकारियों ने धनखड़ से मुलाकात की थी, लेकिन उनके अगले आवास के विषय पर चर्चा नहीं हुई। बताया जाता है कि धनखड़ के कार्यालय ने नियमों के अनुसार आवास के लिए औपचारिक अनुरोध प्रस्तुत किया है। केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के एक अधिकारी ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि पूर्व उपराष्ट्रपति के लिए निवास ढूंढने में कम से कम तीन महीने लगते हैं। इस प्रक्रिया में कोई खास प्रगति नहीं हुई है, लिहाजा धनखड़ ने अंतरिम रूप से एक निजी आवास का विकल्प चुना है।

लगभग तीन लाख रुपए मिलेंगे

इस बीच, उन्होंने पूर्व विधायक के रूप में पेंशन के लिए राजस्थान विधानसभा सचिवालय में फिर से आवेदन किया है। 1993 से 1998 के बीच राजस्थान के किशनगढ़ से विधायक रहे धनखड़ 2019 तक विधायक पेंशन प्राप्त कर रहे थे। साथ ही 1989 से 1991 तक झुंझुनू से सांसद रहे धनखड़ को उपराष्ट्रपति पद से उनके इस्तीफे की स्वीकृति की तारीख से पेंशन मिलेगी। वहीं, उन्हें तीसरी पेंशन पूर्व उपराष्ट्रपति के तौर पर मिलेगी। एक बार के विधायक को 35,000 रुपये प्रति माह पेंशन मिलती है, और यह राशि अतिरिक्त कार्यकाल और उम्र के साथ उत्तरोत्तर बढ़ती जाती है। लिहाजा, धनखड़ को पूर्व विधायक होने के नाते 42,000 रुपये प्रति माह पेंशन मिलेगी। पूर्व उपराष्ट्रपति होने के नाते, धनखड़ लगभग 2 लाख रुपये प्रति माह पेंशन और पूर्व सांसद होने के नाते उन्हें 45 हजार रुपए पेंशन मिलेगी। उन्हें कुल पेंशन 2.87 लाख रुपए व अन्य सुविधाएं मिलेंगी।

Published on:

31 Aug 2025 11:12 am

Hindi News / National News / जगदीप धनखड़ को तीन पेंशन से हर महीने मिलेंगे तीन लाख रुपए नकद, बंगले के इंतजाम में लगी है सरकार

