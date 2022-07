आपत्तिजनक पोस्ट को रीट्वीट करने, शेयर करने पर होगी जेल! जानिए क्या कहता है भारतीय कानून?

आपत्तिजनक पोस्ट को रीट्वीट या शेयर करने पर क्या जेल जाना पड़ सकता है? देश में सोशल मीडिया के यूज को लेकर क्या नियम है? इसको लेकर भारतीय कानून क्या है और इसको लेकर अब तक भारतीय अदालतों के द्वारा क्या टिप्पणी की जा चुकी है।

अगर आप किसी भी आपत्तिजनक पोस्ट को रीट्वीट और शेयर करते हैं तो आप पर भी कार्रवाई हो सकती है। आप रीट्वीट या शेयर किए हुए पोस्ट से यह कहकर नहीं बच सकते कि आप उसके बारे में कुछ नहीं जानते हैं। ट्वीट को रीट्वीट या शेयर करने की पूरी जिम्मेदारी आपकी होगी। यह कहना है दिल्ली पुलिस के DCP केपीएस मल्होत्रा का। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि यदि आप सोशल मीडिया पर किसी भी विचार का समर्थन करते हैं तो वह आपको विचार बन जाता है। आप अगर किसी भी पोस्ट को रीट्वीट करते हैं तो उसकी जिम्मेदारी भी आपको ही लेनी होगी।

Jail for retweeting, sharing objectionable post! Know what Indian law says?