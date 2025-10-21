Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

भारत-जापान रिश्तों में नई गर्माहट: जयशंकर ने जापान के नए विदेश मंत्री से क्या कहा

Jaishankar Congratulates Japan:जयशंकर ने जापान के नए विदेश मंत्री मोतेगी तोशिमित्सु को बधाई दी, साझेदारी बढ़ाने का संकल्प लिया।

2 min read

भारत

image

MI Zahir

Oct 21, 2025

Jaishankar Congratulates Japan

भारत के विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने जापान के नए विदेश मंत्री मोतेगी तोशिमित्सु। (फोटो: ANI)

Jaishankar Congratulates Japan: भारत के विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने जापान के नए विदेश मंत्री मोतेगी तोशिमित्सु (Motegi Toshimitsu) को उनकी नियुक्ति पर हार्दिक बधाई दी। उन्होंने कहा कि भारत और जापान की खास साझेदारी को और मजबूत करने के लिए साथ काम करने की इच्छा है। यह बधाई 21 अक्टूबर 2025 को एक्स पर पोस्ट की गई, जो दोनों देशों के बीच बढ़ते रणनीतिक रिश्तों को दिखाती है। एस. जयशंकर (Jaishankar Congratulates Japan) ने तोशिमित्सु को अपना दोस्त कहकर रिश्तों की गर्मजोशी जाहिर की। इससे पहले, पीएम नरेंद्र मोदी ने जापान की पहली महिला पीएम साने ताकाइची को बधाई दी। उन्होंने कहा कि भारत-जापान का गहरा रिश्ता हिंद-प्रशांत क्षेत्र में शांति और तरक्की लाएगा। एक्स पर पोस्ट में पीएम मोदी ( PM Modi) ने ताकाइची के साथ साझेदारी को और बेहतर करने की इच्छा जताई। यह बधाई जापान के नए नेतृत्व को वैश्विक मंच पर मजबूती देती है। दोनों देशों के बीच रक्षा, व्यापार और तकनीक में सहयोग बढ़ने की उम्मीद है।

ताकाइची का वादा: मेहनत से देश का नया रूप

साने ताकाइची ने अपनी पार्टी एलडीपी के सदस्यों को संबोधित करते हुए जापान के पुनर्निर्माण का संकल्प लिया। उन्होंने कहा कि हर पीढ़ी को जोड़कर और कड़ी मेहनत से देश को नई दिशा देंगे। ताकाइची ने "वर्क-लाइफ बैलेंस" को छोड़ने का ऐलान किया और बोलीं, "मैं दिन-रात काम करूंगी।" उन्होंने मार्गदर्शन की मांग की, जो उनकी विनम्रता को दर्शाता है। यह भाषण जापान की आर्थिक चुनौतियों से निपटने की उनकी योजना को उजागर करता है।

चुनाव की जीत: पहली महिला पीएम का रिकॉर्ड

ताकाइची को मंगलवार को संसद ने 237 वोटों से पीएम चुना, जो विपक्षी नेता योशिहिको नोडा के 149 वोटों से ज्यादा था। यह उनकी पहली कोशिश में जीत थी, जिससे दूसरा दौर टल गया। क्योदो न्यूज के मुताबिक, 64 साल की ताकाइची ने एलडीपी और जेआईपी के गठबंधन से बहुमत हासिल किया। यह जापान के इतिहास में पहली बार है जब कोई महिला इस पद पर पहुंची, जो उनकी लोकप्रियता को दिखाता है।

आगे की राह: चुनौतियां और अवसर

बहरहाल ताकाइची के सामने आर्थिक सुस्ती और पार्टी एकता की चुनौती है। जयशंकर और मोदी की बधाई से भारत-जापान रिश्तों में नई ऊर्जा आएगी। हिंद-प्रशांत में सहयोग बढ़ेगा, जिसमें रक्षा और तकनीक शामिल हैं। जापान की नई सरकार से क्षेत्रीय स्थिरता की उम्मीद है। यह साझेदारी दोनों देशों के लिए फायदेमंद होगी। ( ANI)

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

pm modi

Updated on:

21 Oct 2025 06:32 pm

Published on:

21 Oct 2025 06:31 pm

Hindi News / National News / भारत-जापान रिश्तों में नई गर्माहट: जयशंकर ने जापान के नए विदेश मंत्री से क्या कहा

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

दिवाली के बाद दिल्ली में बढ़े प्रदूषण का BJP ने पंजाब के किसानों पर फोड़ा ठिकरा, कहा- AAP के कहने पर…

राष्ट्रीय

बिहार चुनाव 2025: 243 नहीं अब 242 सीटों पर चुनाव लड़ेगा महागठबंधन, जानें वोटिंग से पहले एक सीट का कैसे हुआ नुकसान

राष्ट्रीय

दिवाली पर रिकॉर्ड तोड़ 5.40 लाख करोड़ रुपये का कारोबार: स्वदेशी ने दिखाई भारत की इकोनॉमिक पॉवर

Diwali 2025 Sales
कारोबार

मोदी की बधाई से चमकी भारत-जापान पार्टनरशिप: ताकाइची का पीएम बनना कितना फायदेमंद,जानिए

Sanae Takaichi PM
राष्ट्रीय

Bihar: राजद प्रत्याशी के घर से एक आरोपी को किया गिरफ्तार, जानें क्या है मामला

राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.