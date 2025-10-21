भारत-जापान रिश्तों में नई गर्माहट: जयशंकर ने जापान के नए विदेश मंत्री से क्या कहा

Jaishankar Congratulates Japan: भारत के विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने जापान के नए विदेश मंत्री मोतेगी तोशिमित्सु (Motegi Toshimitsu) को उनकी नियुक्ति पर हार्दिक बधाई दी। उन्होंने कहा कि भारत और जापान की खास साझेदारी को और मजबूत करने के लिए साथ काम करने की इच्छा है। यह बधाई 21 अक्टूबर 2025 को एक्स पर पोस्ट की गई, जो दोनों देशों के बीच बढ़ते रणनीतिक रिश्तों को दिखाती है। एस. जयशंकर (Jaishankar Congratulates Japan) ने तोशिमित्सु को अपना दोस्त कहकर रिश्तों की गर्मजोशी जाहिर की। इससे पहले, पीएम नरेंद्र मोदी ने जापान की पहली महिला पीएम साने ताकाइची को बधाई दी। उन्होंने कहा कि भारत-जापान का गहरा रिश्ता हिंद-प्रशांत क्षेत्र में शांति और तरक्की लाएगा। एक्स पर पोस्ट में पीएम मोदी ( PM Modi) ने ताकाइची के साथ साझेदारी को और बेहतर करने की इच्छा जताई। यह बधाई जापान के नए नेतृत्व को वैश्विक मंच पर मजबूती देती है। दोनों देशों के बीच रक्षा, व्यापार और तकनीक में सहयोग बढ़ने की उम्मीद है।