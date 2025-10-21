मोदी की बधाई से चमकी भारत-जापान पार्टनरशिप: ताकाइची का पीएम बनना कितना फायदेमंद,जानिए

Sanae Takaichi PM: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री साने ताकाइची (First Female Japan PM )को दिल से बधाई दी ( Modi Congratulates Japan) है। मोदी ने कहा कि भारत-जापान का रिश्ता (India Japan Partnership) हिंद-प्रशांत क्षेत्र में शांति और समृद्धि का आधार बनेगा। यह बधाई दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को नई ऊंचाई देने का संकेत है। ताकाइची का चुनाव जापान के इतिहास में मील का पत्थर है, और मोदी की प्रतिक्रिया से वैश्विक स्तर पर दोनों देशों का सहयोग मजबूत होगा। मंगलवार को एक्स पर पोस्ट करते हुए मोदी ने लिखा कि ताकाइची के साथ मिल कर विशेष रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने को उत्सुक हैं। उन्होंने जोर दिया कि गहरे होते रिश्ते क्षेत्रीय स्थिरता के लिए जरूरी हैं। यह बधाई साने ताकाइची (Sanae Takaichi PM) के चुनाव के तुरंत बाद आई, जो भारत-जापान के लंबे सहयोग की याद दिलाती है। मोदी ने ताकाइची को "महान बुद्धि वाली महिला" कहा था, जो अब पीएम बन गई हैं। यह संदेश दोनों देशों के बीच आर्थिक, रक्षा और तकनीकी साझेदारी को बढ़ावा देगा।