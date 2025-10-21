साने ताकाइची ने रचा इतिहास, बनी जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री, सामने क्या-क्या है चुनौतियां?

जापान में आज का दिन ऐतिहासिक रूप से विशेष महत्व रखता है, क्योंकि आज ही देश को उसकी पहली महिला प्रधानमंत्री मिली हैं। जापान की संसद ने आज, 21 अक्टूबर को, साने ताकाइची को देश की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में चुना है। लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी की ताकाइची अपनी अति-रूढ़िवादी विचारधारा के लिए जानी जाती है। जापान की 'आयरन लेडी' के नाम से मशहूर ताकाइची को उनके आलोचक 'लेडी डोनाल्ड ट्रम्प' भी कहते है। 64 वर्षीय ताकाइची पूर्व प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा की जगह लेंगी। इशिबा ने दो बार चुनावों में हार का सामना करने के बाद इस्तीफा दे दिया है।