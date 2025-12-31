अमेरिकी थिंक टैंक का बड़ा खुलासा, 2026 में हो सकता है भारत-पाकिस्तान के बीच जंग

CFR ने कहा कि मई में हुए संघर्ष के बाद दोनों देशों ने हथियारों की खरीद भी तेज कर दी है। भारत के रक्षा अधिग्रहण परिषद ने हाल ही में 79 हजार करोड़ रुपए के रक्षा सौदों को मंजूरी दी है। इसमें ड्रोन, एयर-टू-एयर मिसाइल और गाइडेड बम शामिल हैं। वहीं, पाकिस्तान भी तुर्किये और चीन से नए ड्रोन खरीदने की तैयारी है। थिंक टैंक ने कहा कि इसका असर अमेरिकी हितों पर कम होगा।