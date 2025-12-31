14 लाख रियाल का हुआ 1 डॉलर, अचानक क्यों बढ़ गई कीमत? ईरान में भारी बवाल के बाद सारे कामकाज-व्यापार ठप

ईरान में डॉलर की कीमत अचानक बढ़ने की कई वजहें हैं। सबसे बड़ा कारण है अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंध, जो ईरान की अर्थव्यवस्था पर भारी पड़ रहे हैं। तेल निर्यात पर रोक, बैंकिंग सिस्टम पर सीमाएं और विदेशी निवेश में कमी ने डॉलर की उपलब्धता घटा दी है, जिससे उसकी कीमत बढ़ गई है।