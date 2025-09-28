UNGA में बोले जयशंकर, ‘पाकिस्तान आतंक का सेंटर, वहां होता है आतंकियों का गुनगान’

जयशंकर ने कहा कि अफगानिस्तान और म्यांमार में आए भूंकप के बाद भारत ने आगे बढ़कर लोगों की मदद की। भारतीय नौसेना ने अरब सागर में सुरक्षित व्यापार जारी रखने में मदद की और समुद्री डकैती रोकी। उन्होंने कहा कि हमारे सैनिक शांति बनाए रखने के लिए काम करते हैं। हमारे सुरक्षाबल आतंकवाद से लड़ते हैं। हमारे उद्योग सस्ते प्रोडक्ट बनाते हैं। हमारे एक्सपर्ट डिजिटलीकरण को बढ़ावा देते हैं। यह सब हमारी विदेश नीति का मूल हिस्सा है। जयशंकर ने एक बार फिर कहा कि UN में स्थाई सदस्यों की संख्या बढ़नी चाहिए। उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र में देशों की संख्या 4 गुना बढ़ गई हैं। इस हिसाब से स्थाई सदस्यों की संख्या भी बढ़नी चाहिए।