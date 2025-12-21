Jammu Road Accident: जम्मू में पिकनिक से लौट रही बच्चों से भरी स्कूल बस पलटी, 35 घायल

School bus Accident in Jammu : जम्मू के बिश्नाह में स्कूल बस सड़क हादसे का शिकार हो गई, जिसमें सवार 35 बच्चे घायल हो गए। यह हादसा उस वक्त हुआ जब स्कूल के बच्चे पिकनिक से लौट रहे थे। सभी घायलों को इलाज के लिए नजदीक के अस्पतालों में ले जाया गया है। सूचना के बाद अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए हैं।