राष्ट्रीय

Jammu Road Accident: जम्मू में पिकनिक से लौट रही बच्चों से भरी स्कूल बस पलटी, 35 घायल

जम्मू के बिश्नाह में स्कूल बस डिवाइडर से टकराकर पलट गई। हादसे में 35 घायल है। घायलों को पास के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है।

less than 1 minute read
Google source verification

भारत

image

Satya Brat Tripathi

Dec 21, 2025

Jammu road accident

जम्मू में स्कूल बस पलटी (Photo Credit @X)

School bus Accident in Jammu : जम्मू के बिश्नाह में स्कूल बस सड़क हादसे का शिकार हो गई, जिसमें सवार 35 बच्चे घायल हो गए। यह हादसा उस वक्त हुआ जब स्कूल के बच्चे पिकनिक से लौट रहे थे। सभी घायलों को इलाज के लिए नजदीक के अस्पतालों में ले जाया गया है। सूचना के बाद अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए हैं।

रिपोर्ट के मुताबिक, बच्चों से भरी हुई बस रिंग रोड से गुजर रही थी। इसी दौरान स्कूल बस बेकाबू होकर डिवाइडर से टकरा गई। इससे बाद बस का संतुलन बिगड़ गया। हादसे के बाद मौके पर मौजूद लोगों ने राहत और बचाव कार्य शुरू किया और स्थानीय पुलिस को इसकी सूचना दी।

स्थानीय लोगों की सूचना के बाद पुलिस और एम्बुलेंस मौके पर पहुंची। सभी घायल बच्चों को तुरंत इलाज के लिए नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया। उनकी चोटों की गंभीरता को लेकर तत्काल कोई जानकारी उपलब्ध नहीं हो सकी।

Updated on:

21 Dec 2025 12:17 am

Published on:

21 Dec 2025 12:13 am

