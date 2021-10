Jammu Kashmir: घाटी में अल्पसंख्यकों के खून बहने पर बोली सेना- कश्मीरी ऐसे लोगों को करेंगे बेनकाब

नई दिल्ली। जम्मू- कश्मीर ( Jammu Kashmir ) में हाल के अल्पसंख्यकों को टारगेट बनाकर उनकी हत्या से घाटी का माहौल एक बार फिर बिगड़ गया है। आतंकियों ने अल्पसंख्यकों को निशाना बनाकर हमले किए हैं। हालांकि इसको लेकर सरकार और सुरक्षाबलों ने बड़ा एक्शन शुरू कर दिया है, लेकिन इस बीच सेना ( Army ) का बयान सामने आया है।

कश्मीर में आतंकवादियों ( Terrorist ) द्वारा हाल में की गई हत्याओं को लेफ्टिनेंट जनरल डीपी पांडे ने भी कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा है कि, सेना को उम्मीद है कश्मीर के लोग ऐसे लोगों को बेनकाब करेंगे जो घाटी की फिजा को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं।

#WATCH | These killings are condemnable. I believe that Kashmiris will expose the elements who are trying to divide Kashmiri society on communal lines: Lt General DP Pandey, General Officer Commanding (GOC), Chinar Corps on the recent killings by terrorists in Kashmir pic.twitter.com/bTQaXnH9n2