फिर दहला मणिपुर! उग्रवादी हमले में घर पर सो रहे 3 लोगों की मौत, 7 घरों को किया राख

यह ताजा घटना ऐसे समय में हुई है जब मणिपुर पिछले तीन सालों से ज्यादा टाइम से जातीय हिंसा की आग में झुलस रहा है। मई 2023 में मैतेई समुदाय की अनुसूचित जनजाति (ST) दर्जे की मांग को लेकर भड़की हिंसा के बाद मैतेई और कुकी-ज़ो समुदायों के बीच व्यापक संघर्ष शुरू हुआ था। इसके बाद राज्य में हालात लगातार बिगड़ते चले गए, जिनमें बड़े पैमाने पर हत्याएं, आगजनी और हजारों लोगों का विस्थापन शामिल है।