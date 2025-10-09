Patrika LogoSwitch to English

Jammu Kashmir: कोकेरनाग में एक लापता सैनिक का शव बरामद, दूसरे की तलाश जारी

सेना ने कहा कि दूसरे लापता जवान का पता लगाने के लिए व्यापक तलाशी अभियान जारी है।

2 min read

जम्मू

image

Ashib Khan

Oct 09, 2025

लापता सैनिक का शव बरामद (File Photo)

Jammu Kashmir: जम्मू-कश्मीर के अनंतनाग जिले के कोकेरनाग इलाके से गुरुवार को दो लापता सैनिकों में से एक का शव बरामद कर लिया गया, जबकि दूसरे की तलाश के लिए तलाशी अभियान जारी है। अधिकारियों ने बताया कि माना जा रहा है कि सैनिक की तीन दिन पहले ऊंचाई वाले इलाके में आए हिमस्खलन या बर्फ़ीले तूफ़ान के बाद मौत हो गई। हालांकि मृतक सैनिक की पहचान अभी आधिकारिक तौर पर उजागर नहीं की गई है।

दो जवानों से टूट गया था संपर्क

बता दें कि प्रतिकूल मौसम की स्थिति में काम कर रहे सेना के पैराट्रूपर अचानक आए बर्फ़ीले तूफ़ान की चपेट में आ गए। इस घटना के बाद दो जवानों से संपर्क टूट गया। इसके बाद दोनों के लिए तत्काल बचाव कार्य शुरू किया गया था।

दूसरे जवान के लिए तलाश अभियान जारी

सेना ने कहा कि दूसरे लापता जवान का पता लगाने के लिए व्यापक तलाशी अभियान जारी है। खराब मौसम और कठिन भौगोलिक स्थिति के बावजूद, सेना और पुलिस की संयुक्त टीमें लापता जवानों का पता लगाने के लिए काम पर लगी हुई हैं।

अमित शाह ने की समीक्षा बैठक

गुरुवार को नई दिल्ली में जम्मू-कश्मीर पर एक उच्च-स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू-कश्मीर को आतंकवाद मुक्त बनाने के केंद्र सरकार के संकल्प को दोहराया। एक्स पर पोस्ट करते हुए अमित शाह ने कहा- उपराज्यपाल और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ जम्मू-कश्मीर की सुरक्षा की समीक्षा की।

सेना को रहेगी आजादी-शाह

शाह ने कहा- हम जम्मू-कश्मीर में आतंकवादी तंत्र को ध्वस्त करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हमारे सुरक्षा बलों को क्षेत्र में शांति और सुरक्षा को ख़तरे में डालने वाली किसी भी कोशिश को कुचलने की पूरी आज़ादी रहेगी। पीएम मोदी के आतंकवाद-मुक्त जम्मू-कश्मीर के सपने को साकार करने के लिए सतर्कता और तालमेल को और तेज़ करने के निर्देश दिए गए हैं।

