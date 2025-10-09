Jammu Kashmir: कोकेरनाग में एक लापता सैनिक का शव बरामद, दूसरे की तलाश जारी

Jammu Kashmir: जम्मू-कश्मीर के अनंतनाग जिले के कोकेरनाग इलाके से गुरुवार को दो लापता सैनिकों में से एक का शव बरामद कर लिया गया, जबकि दूसरे की तलाश के लिए तलाशी अभियान जारी है। अधिकारियों ने बताया कि माना जा रहा है कि सैनिक की तीन दिन पहले ऊंचाई वाले इलाके में आए हिमस्खलन या बर्फ़ीले तूफ़ान के बाद मौत हो गई। हालांकि मृतक सैनिक की पहचान अभी आधिकारिक तौर पर उजागर नहीं की गई है।