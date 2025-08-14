जम्मू-कश्मीर में बादल फटने से भारी तबाही मची, मरने वालों की संख्या हुई 33 और 120 से ज्यादा जख्मी

Cloudburst in Jammu Kashmir: जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में अचानक बादल फटने (Jammu Kashmir cloudburst) से आई भयंकर बाढ़ ने जनजीवन को अस्त-व्यस्त कर दिया है। इस प्राकृतिक आपदा में अब तक 33 लोगों की मौत हो चुकी है और करीब 120 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। राहत कार्य जारी हैं और प्रशासन प्रभावित इलाकों में मदद पहुंचाने में लगा हुआ है। गुरुवार को किश्तवाड़ जिले (Kishtwar flood disaster) में बादल फटने के कारण अचानक बाढ़ आ गई, जिससे वहां भारी नुकसान हुआ है। इस आपदा (Jammu Kashmir natural disaster)ने स्थानीय लोगों के साथ तीर्थयात्रियों की भी मुश्किलें बढ़ा दीं। प्रशासन ने तुरंत राहत कार्य शुरू (Cloudburst rescue operations) करते हुए कंट्रोल रूम और हेल्प डेस्क स्थापित किए हैं ताकि प्रभावित लोगों की मदद की जा सके।