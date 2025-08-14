Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

राष्ट्रीय

जम्मू-कश्मीर में बादल फटने से भारी तबाही मची, मरने वालों की संख्या हुई 33 और 120 से ज्यादा जख्मी

Cloudburst in Jammu Kashmir: जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ में बादल फटने से आ01ई बाढ़ में 33 लोगों की मौत और 120 से ज्यादा घायल हुए हैं।

भारत

MI Zahir

Aug 14, 2025

Cloudburst in Jammu Kashmir
जम्मू-कश्मीर में बादल फटने से भारी तबाही मच गई। (फोटो: IANS.)

Cloudburst in Jammu Kashmir: जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में अचानक बादल फटने (Jammu Kashmir cloudburst) से आई भयंकर बाढ़ ने जनजीवन को अस्त-व्यस्त कर दिया है। इस प्राकृतिक आपदा में अब तक 33 लोगों की मौत हो चुकी है और करीब 120 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। राहत कार्य जारी हैं और प्रशासन प्रभावित इलाकों में मदद पहुंचाने में लगा हुआ है। गुरुवार को किश्तवाड़ जिले (Kishtwar flood disaster) में बादल फटने के कारण अचानक बाढ़ आ गई, जिससे वहां भारी नुकसान हुआ है। इस आपदा (Jammu Kashmir natural disaster)ने स्थानीय लोगों के साथ तीर्थयात्रियों की भी मुश्किलें बढ़ा दीं। प्रशासन ने तुरंत राहत कार्य शुरू (Cloudburst rescue operations) करते हुए कंट्रोल रूम और हेल्प डेस्क स्थापित किए हैं ताकि प्रभावित लोगों की मदद की जा सके।

ये भी पढ़ें

Viral Video: डॉल्फिन शो जेसिका रैडक्लिफ ओर्का व्हेल अटैक के पीछे का सच जानिए
विदेश
Jessica Radcliffe Orca Attack Video

मारे गए लोगों की संख्या बढ़ी, कई अभी लापता

अब तक 33 लोगों के मौत की पुष्टि हो चुकी है जबकि करीब 200 से ज्यादा लोग अभी भी लापता हैं। हादसे में सीआईएसएफ के दो जवान भी शहीद हुए हैं। घायल लोगों को नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है और उनका इलाज चल रहा है।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का संज्ञान, दिए मदद के निर्देश (Amit Shah Jammu Kashmir relief)

इस गंभीर स्थिति पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से फोन पर बात की। उन्होंने प्रभावित लोगों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करते हुए केंद्र सरकार की तरफ से हर संभव मदद का भरोसा दिया। इसके अलावा, राहत कार्यों को तेज करने और प्रभावित इलाकों में संसाधन उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए गए हैं।

सहायता के लिए कंट्रोल रूम और हेल्पलाइन शुरू

प्रशासन ने बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत कार्य के लिए कंट्रोल रूम बनाया है, जहां से प्रभावित लोग मदद मांग सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं ताकि जरूरतमंदों को तुरंत सहायता मिल सके। साथ ही बचाव दल और सुरक्षा बल राहत कार्यों में जुटे हुए हैं।

नुकसान और बचाव कार्य का हाल

इस बादल फटने की वजह से सड़कों और पुलों को भी नुकसान पहुंचा है, जिससे राहत सामग्री और बचाव दलों की आवाजाही में दिक्कतें आ रही हैं। इसके बावजूद प्रशासन लगातार प्रभावित इलाकों में पहुंचकर फंसे हुए लोगों को सुरक्षित निकालने की कोशिश कर रहा है। स्थानीय लोग और स्वयंसेवी भी राहत कार्यों में सक्रिय हैं।

कई लोग घायल और लापता हैं

बहरहाल किश्तवाड़ में बादल फटने से हुई बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है। 33 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है, कई लोग घायल और लापता हैं। प्रशासन और केंद्र सरकार राहत कार्यों में जुटी है और प्रभावित लोगों को हर संभव मदद मुहैया करा रही है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

#WeatherNews

जम्मू और कश्मीर

weather alert

मौसम समाचार

weather news

weather report

Published on:

14 Aug 2025 05:51 pm

Hindi News / National News / जम्मू-कश्मीर में बादल फटने से भारी तबाही मची, मरने वालों की संख्या हुई 33 और 120 से ज्यादा जख्मी

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

Janmashtami 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.