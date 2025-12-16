पुलिसकर्मी अमजद के शहीद होने से फूटा गुस्सा! जम्मू में जैश के आतंकियों को खोजकर मारने के लिए नया ऑपरेशन शुरू

जम्मू-कश्मीर में मुठभेड़। (फोटो- IANS)
जम्मू-कश्मीर के उधमपुर जिले में चल रहे एंटी-टेररिस्ट ऑपरेशन में सोमवार की देर रात जम्मू-कश्मीर के एक पुलिसकर्मी शहीद हो गए। वहीं, एक आतंकवादी के भी घायल होने की खबर है।
अधिकारियों ने बताया कि जिले की मजालता तहसील के सोहन गांव में हुई मुठभेड़ में स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (एसओजी) के एक लोकल पुलिसकर्मी की जान गई है।
कॉन्स्टेबल की पहचान अमजद पठान के तौर पर हुई है, जो पुंछ जिले के मेंढर के साल्वा का रहने वाले बशरत खान के बेटा थे। एसओजी के दो और जवान घायल हो गए हैं।
हालांकि, मंगलवार सुबह फायरिंग बंद हो गई, लेकिन इलाके को कड़ी सुरक्षा घेरे में ले लिया गया है और आतंकवादियों के भागने के सभी रास्ते बंद कर दिए गए हैं।
गांव में एनकाउंटर तब शुरू हुआ जब जॉइंट फोर्स ने पाकिस्तान के जैश-ए-मोहम्मद संगठन से जुड़े माने जा रहे तीन आतंकवादियों की मौजूदगी की जानकारी के बाद सर्च ऑपरेशन शुरू किया।
सेना के नगरोटा हेडक्वार्टर वाली व्हाइट नाइट कोर ने एक्स पर कहा- एक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में जम्मू-कश्मीर पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप और सेना ने उधमपुर जिले के सोहन के जनरल एरिया में आतंकवादियों पर गोलीबारी की, ऑपरेशन अभी भी जारी है।
पुलिस ने कहा कि दूर के गांव में आतंकवादियों के बारे में सटीक जानकारी मिलने के बाद जवान वहां पहुंचे थे। अधिकारियों ने कहा कि एनकाउंटर सोमवार शाम करीब 6 बजे घेरे हुए गांव में हुआ और कुछ समय तक चला, जिसमें एसओजी का एक जवान घायल हो गया, बाद में उसकी मौत हो गई।
अब जैश के छिपे हुए आतंकियों को खोजार खत्म करने के लिए इलाके में अतिरिक्त बल भेजा गया है। बता दें कि जम्मू-कश्मीर में जैश-ए-मोहम्मद के आतंकी एक्टिव हैं।
ऐसा माना जा रहा है कि वे बड़ी वारदात की फिराक में हैं। कई बार उसके पास से हथियार और गोला-बारूद बरामद किया गया है।
जम्मू-कश्मीर में जैश-ए-मोहम्मद के अलावा भी कई आतंकी संगठन एक्टिव हैं, जिनमें लश्कर ए तैयबा, हिजबुल मुजाहिद्दीन, लश्कर-ए-जब्बार, हरकत उल मुजाहिद्दीन आदि शामिल हैं।
