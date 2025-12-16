पुलिसकर्मी अमजद के शहीद होने से फूटा गुस्सा! जम्मू में जैश के आतंकियों को खोजकर मारने के लिए नया ऑपरेशन शुरू

पुलिस ने कहा कि दूर के गांव में आतंकवादियों के बारे में सटीक जानकारी मिलने के बाद जवान वहां पहुंचे थे। अधिकारियों ने कहा कि एनकाउंटर सोमवार शाम करीब 6 बजे घेरे हुए गांव में हुआ और कुछ समय तक चला, जिसमें एसओजी का एक जवान घायल हो गया, बाद में उसकी मौत हो गई।